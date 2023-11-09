https://ria.ru/20231109/napadenie-1908426413.html

В Челябинске мужчина напал с ножом на женщину в магазине

В Челябинске мужчина напал с ножом на женщину в магазине - РИА Новости, 09.11.2023

В Челябинске мужчина напал с ножом на женщину в магазине

Мужчина напал с ножом на женщину в магазине в Челябинске, ее госпитализировали, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:25

2023-11-09T15:25

2023-11-09T15:25

челябинск

россия

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Мужчина напал с ножом на женщину в магазине в Челябинске, ее госпитализировали, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, 9 ноября около 15.00 (13.00 мск) в отдел полиции "Тракторозаводский" УМВД России по Челябинску поступило сообщение о том, что в магазине "Магнит" по улице Салютная мужчина напал с ножом на женщину. "На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший экипаж полка патрульно-постовой службы полиции. Оперативно прибывшие полицейские обезвредили и задержали мужчину. Нож сотрудниками полиции изъят", - говорится в сообщении. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося, пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20231108/napadenie-1908176331.html

https://ria.ru/20231104/topor-1907502334.html

челябинск

россия

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челябинск, россия, происшествия