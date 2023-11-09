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Отличившимся бойцам ОМОН "Кобальт" из Ростовской области вручили награды - РИА Новости, 09.11.2023
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Ростовская область
 
14:53 09.11.2023 (обновлено: 15:06 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/nagrady-1908413801.html
Отличившимся бойцам ОМОН "Кобальт" из Ростовской области вручили награды
Отличившимся бойцам ОМОН "Кобальт" из Ростовской области вручили награды - РИА Новости, 09.11.2023
Отличившимся бойцам ОМОН "Кобальт" из Ростовской области вручили награды
Отличившимся при выполнении служебных задач бойцам ОМОН "Кобальт" из Ростовской области вручили областные и ведомственные награды, сообщает правительство... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:53
2023-11-09T15:06
ростовская область
ростовская область
омон россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Отличившимся при выполнении служебных задач бойцам ОМОН "Кобальт" из Ростовской области вручили областные и ведомственные награды, сообщает правительство региона. Торжественное мероприятие в честь 30-летия со дня образования отряда мобильного особого назначения "Кобальт" территориального управления Росгвардии прошло в Народном военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты". С юбилейной датой командира, личный состав и ветеранов подразделения по поручению главы региона поздравил заместитель губернатора области Михаил Корнеев. "Таганрогский ОМОН принимал участие в большинстве крупных операций по пресечению деятельности преступных сообществ и группировок, а также в обеспечении общественной безопасности во время масштабных мероприятий в регионе", - приводятся в сообщении его слова. Корнеев уточнил, что за плечами бойцов отряда 25 служебно-боевых командировок, а в настоящее время они с честью выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Уже более 300 сотрудников таганрогского ОМОНа награждены высокими государственными наградами, в том числе 84 человека - орденом Мужества. "На протяжении всего периода службы сотрудники отряда доблестно обеспечивают надежную охрану общественного порядка в стране и регионе, прочным заслоном встают на пути терроризма и экстремизма, в сложных условиях с риском для жизни выполняют сложнейшие задачи по защите наших граждан", - отметил начальник управлении Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула. В честь юбилея ОМОН "Кобальт" бойцам, отличившимся при выполнении служебных задач, вручили областные и ведомственные награды, а также ценные подарки. В завершение мероприятия для бойцов подразделения провели экскурсию по музейному комплексу.
https://ria.ru/20231006/vruchenie-1900910992.html
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ростовская область, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Ростовская область , Ростовская область, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

Отличившимся бойцам ОМОН "Кобальт" из Ростовской области вручили награды

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской областиТоржественное мероприятие в честь 30-летия со дня образования отряда мобильного особого назначения "Кобальт" территориального управления Росгвардии
Торжественное мероприятие в честь 30-летия со дня образования отряда мобильного особого назначения Кобальт территориального управления Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Отличившимся при выполнении служебных задач бойцам ОМОН "Кобальт" из Ростовской области вручили областные и ведомственные награды, сообщает правительство региона.
Торжественное мероприятие в честь 30-летия со дня образования отряда мобильного особого назначения "Кобальт" территориального управления Росгвардии прошло в Народном военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты".
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Сотрудникам уголовного розыска вручили знаки губернатора Ростовской области
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С юбилейной датой командира, личный состав и ветеранов подразделения по поручению главы региона поздравил заместитель губернатора области Михаил Корнеев. "Таганрогский ОМОН принимал участие в большинстве крупных операций по пресечению деятельности преступных сообществ и группировок, а также в обеспечении общественной безопасности во время масштабных мероприятий в регионе", - приводятся в сообщении его слова.
Корнеев уточнил, что за плечами бойцов отряда 25 служебно-боевых командировок, а в настоящее время они с честью выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Уже более 300 сотрудников таганрогского ОМОНа награждены высокими государственными наградами, в том числе 84 человека - орденом Мужества.
«
"На протяжении всего периода службы сотрудники отряда доблестно обеспечивают надежную охрану общественного порядка в стране и регионе, прочным заслоном встают на пути терроризма и экстремизма, в сложных условиях с риском для жизни выполняют сложнейшие задачи по защите наших граждан", - отметил начальник управлении Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула.
В честь юбилея ОМОН "Кобальт" бойцам, отличившимся при выполнении служебных задач, вручили областные и ведомственные награды, а также ценные подарки. В завершение мероприятия для бойцов подразделения провели экскурсию по музейному комплексу.
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Ростовская областьРостовская областьОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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