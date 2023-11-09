https://ria.ru/20231109/nagrady-1908413801.html

Отличившимся бойцам ОМОН "Кобальт" из Ростовской области вручили награды

Отличившимся бойцам ОМОН "Кобальт" из Ростовской области вручили награды - РИА Новости, 09.11.2023

Отличившимся бойцам ОМОН "Кобальт" из Ростовской области вручили награды

Отличившимся при выполнении служебных задач бойцам ОМОН "Кобальт" из Ростовской области вручили областные и ведомственные награды, сообщает правительство... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:53

2023-11-09T14:53

2023-11-09T15:06

ростовская область

ростовская область

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908417838_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e385cac002fe9c2f144982907b8f0f20.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Отличившимся при выполнении служебных задач бойцам ОМОН "Кобальт" из Ростовской области вручили областные и ведомственные награды, сообщает правительство региона. Торжественное мероприятие в честь 30-летия со дня образования отряда мобильного особого назначения "Кобальт" территориального управления Росгвардии прошло в Народном военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты". С юбилейной датой командира, личный состав и ветеранов подразделения по поручению главы региона поздравил заместитель губернатора области Михаил Корнеев. "Таганрогский ОМОН принимал участие в большинстве крупных операций по пресечению деятельности преступных сообществ и группировок, а также в обеспечении общественной безопасности во время масштабных мероприятий в регионе", - приводятся в сообщении его слова. Корнеев уточнил, что за плечами бойцов отряда 25 служебно-боевых командировок, а в настоящее время они с честью выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Уже более 300 сотрудников таганрогского ОМОНа награждены высокими государственными наградами, в том числе 84 человека - орденом Мужества. "На протяжении всего периода службы сотрудники отряда доблестно обеспечивают надежную охрану общественного порядка в стране и регионе, прочным заслоном встают на пути терроризма и экстремизма, в сложных условиях с риском для жизни выполняют сложнейшие задачи по защите наших граждан", - отметил начальник управлении Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула. В честь юбилея ОМОН "Кобальт" бойцам, отличившимся при выполнении служебных задач, вручили областные и ведомственные награды, а также ценные подарки. В завершение мероприятия для бойцов подразделения провели экскурсию по музейному комплексу.

https://ria.ru/20231006/vruchenie-1900910992.html

https://ria.ru/20230926/boytsy-1898797077.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростовская область, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)