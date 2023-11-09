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Швы гранитной облицовки обновили на 11 набережных в Москве
Швы гранитной облицовки обновили на 11 набережных в Москве - РИА Новости, 09.11.2023
Швы гранитной облицовки обновили на 11 набережных в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расшивке швов гранитной облицовки 11 столичных набережных, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:53
2023-11-09T14:53
2023-11-09T14:53
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расшивке швов гранитной облицовки 11 столичных набережных, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков. "В этом году обновили 11 набережных, на каждой из них провели расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтировали более 190 тысяч погонных метров покрытий. Такие мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что работы проведены на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской, Якиманской, Кадашевской и Болотной набережных, участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной. "Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, набережные, ремонт
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Набережные, Ремонт
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расшивке швов гранитной облицовки 11 столичных набережных, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
"В этом году обновили 11 набережных, на каждой из них провели расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтировали более 190 тысяч погонных метров покрытий. Такие мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра рассказал, что работы проведены на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской, Якиманской, Кадашевской и Болотной набережных, участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной.
"Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства
подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.
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