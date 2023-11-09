https://ria.ru/20231109/naberezhnaya-1908337868.html

Набережная и зоны отдыха появились на Южном речном вокзале Москвы

Набережная и зоны отдыха появились на Южном речном вокзале Москвы - РИА Новости, 09.11.2023

Набережная и зоны отдыха появились на Южном речном вокзале Москвы

Прогулочная набережная и зоны отдыха появились в результате благоустройства на Южном речном вокзале столицы, сообщил журналистам заместитель Мэра Москвы в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:47

2023-11-09T10:47

2023-11-09T10:47

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москва

петр бирюков

северный речной вокзал

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Прогулочная набережная и зоны отдыха появились в результате благоустройства на Южном речном вокзале столицы, сообщил журналистам заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. "Три года назад привели в порядок парк и набережную Северного речного вокзала, теперь это любимое место отдыха москвичей и гостей столицы, в этом году реализовали еще один масштабный проект по обновлению территории Южного речного вокзала. Главной целью было организовать новую точку притяжения горожан, сделать прогулочную набережную, комфортные зоны отдыха", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на первом этапе благоустройства, до начала навигации, выполнили работы по прокладке и подключению инженерных сетей, в том числе устройству специальной системы водостока. "В зоне швартовки судов река обмелела, поэтому провели работы по извлечению иловых отложений и углублению дна, отремонтировали причальную стенку. К началу навигации привели в порядок часть набережной с павильоном для посадки и высадки пассажиров, пространство перед зданием вокзала. В рамках второго этапа завершили благоустройство набережной общей протяженностью 500 метров, там организовали пять причальных зон для судов разного класса и установили еще два павильона для пассажиров и диспетчерскую", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что в рамках проекта замостили пешеходную зону, ее площадь теперь составляет 18,2 тысяч квадратных метров, организовали удобные проезды и подъезды для транспорта, парковку. Напротив вокзала оборудовали остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вдоль набережной Южного речного вокзала создана комфортная зона отдыха, которую освещают более 70 фонарей. Еще одна зона отдыха появилась рядом со зданием вокзала, ее украсили деревья, кустарники, цветники и газон.

https://ria.ru/20231108/moskva-1908130931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, северный речной вокзал, городское хозяйство москвы