Рейтинг@Mail.ru
Набережная и зоны отдыха появились на Южном речном вокзале Москвы - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:47 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/naberezhnaya-1908337868.html
Набережная и зоны отдыха появились на Южном речном вокзале Москвы
Набережная и зоны отдыха появились на Южном речном вокзале Москвы - РИА Новости, 09.11.2023
Набережная и зоны отдыха появились на Южном речном вокзале Москвы
Прогулочная набережная и зоны отдыха появились в результате благоустройства на Южном речном вокзале столицы, сообщил журналистам заместитель Мэра Москвы в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:47
2023-11-09T10:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
северный речной вокзал
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Прогулочная набережная и зоны отдыха появились в результате благоустройства на Южном речном вокзале столицы, сообщил журналистам заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. "Три года назад привели в порядок парк и набережную Северного речного вокзала, теперь это любимое место отдыха москвичей и гостей столицы, в этом году реализовали еще один масштабный проект по обновлению территории Южного речного вокзала. Главной целью было организовать новую точку притяжения горожан, сделать прогулочную набережную, комфортные зоны отдыха", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на первом этапе благоустройства, до начала навигации, выполнили работы по прокладке и подключению инженерных сетей, в том числе устройству специальной системы водостока. "В зоне швартовки судов река обмелела, поэтому провели работы по извлечению иловых отложений и углублению дна, отремонтировали причальную стенку. К началу навигации привели в порядок часть набережной с павильоном для посадки и высадки пассажиров, пространство перед зданием вокзала. В рамках второго этапа завершили благоустройство набережной общей протяженностью 500 метров, там организовали пять причальных зон для судов разного класса и установили еще два павильона для пассажиров и диспетчерскую", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что в рамках проекта замостили пешеходную зону, ее площадь теперь составляет 18,2 тысяч квадратных метров, организовали удобные проезды и подъезды для транспорта, парковку. Напротив вокзала оборудовали остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вдоль набережной Южного речного вокзала создана комфортная зона отдыха, которую освещают более 70 фонарей. Еще одна зона отдыха появилась рядом со зданием вокзала, ее украсили деревья, кустарники, цветники и газон.
https://ria.ru/20231108/moskva-1908130931.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, северный речной вокзал, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Северный Речной вокзал, Городское хозяйство Москвы

Набережная и зоны отдыха появились на Южном речном вокзале Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Прогулочная набережная и зоны отдыха появились в результате благоустройства на Южном речном вокзале столицы, сообщил журналистам заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Три года назад привели в порядок парк и набережную Северного речного вокзала, теперь это любимое место отдыха москвичей и гостей столицы, в этом году реализовали еще один масштабный проект по обновлению территории Южного речного вокзала. Главной целью было организовать новую точку притяжения горожан, сделать прогулочную набережную, комфортные зоны отдыха", - отметил Бирюков.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Собянин поручил обратить внимание на благоустройство за пределами центра
8 ноября, 13:19
Заместитель мэра пояснил, что на первом этапе благоустройства, до начала навигации, выполнили работы по прокладке и подключению инженерных сетей, в том числе устройству специальной системы водостока.
"В зоне швартовки судов река обмелела, поэтому провели работы по извлечению иловых отложений и углублению дна, отремонтировали причальную стенку. К началу навигации привели в порядок часть набережной с павильоном для посадки и высадки пассажиров, пространство перед зданием вокзала. В рамках второго этапа завершили благоустройство набережной общей протяженностью 500 метров, там организовали пять причальных зон для судов разного класса и установили еще два павильона для пассажиров и диспетчерскую", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в рамках проекта замостили пешеходную зону, ее площадь теперь составляет 18,2 тысяч квадратных метров, организовали удобные проезды и подъезды для транспорта, парковку. Напротив вокзала оборудовали остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вдоль набережной Южного речного вокзала создана комфортная зона отдыха, которую освещают более 70 фонарей. Еще одна зона отдыха появилась рядом со зданием вокзала, ее украсили деревья, кустарники, цветники и газон.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковСеверный Речной вокзалГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала