https://ria.ru/20231109/mig-1908400720.html
Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР - РИА Новости, 09.11.2023
Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 38 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:12
2023-11-09T14:12
2023-11-09T14:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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россия
миг-29
безопасность
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 38 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики. Перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 38 украинских дронов в ДНР, ЛНР Запорожской и Харьковской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожено 533 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8771 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13306 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15126 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, украина, россия, миг-29, безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, МиГ-29, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР
Минобороны: средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР