https://ria.ru/20231109/mig-1908400720.html

Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР

Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР - РИА Новости, 09.11.2023

Средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 38 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:12

2023-11-09T14:12

2023-11-09T14:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

россия

миг-29

безопасность

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 38 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики. Перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 38 украинских дронов в ДНР, ЛНР Запорожской и Харьковской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожено 533 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8771 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13306 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15126 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, украина, россия, миг-29, безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр