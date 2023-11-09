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Минэкологии назвало меры предосторожности при попадании в дом летучей мыши - РИА Новости, 09.11.2023
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17:30 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/mery-1908466460.html
Минэкологии назвало меры предосторожности при попадании в дом летучей мыши
Минэкологии назвало меры предосторожности при попадании в дом летучей мыши - РИА Новости, 09.11.2023
Минэкологии назвало меры предосторожности при попадании в дом летучей мыши
Залетевшую в квартиру птицу или летучую мышь не стоит пытаться поймать голыми руками, но если животное не улетает самостоятельно, стоит брать его только в... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:30
2023-11-09T17:30
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Залетевшую в квартиру птицу или летучую мышь не стоит пытаться поймать голыми руками, но если животное не улетает самостоятельно, стоит брать его только в плотных перчатках, предварительно надев головной убор, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области. "Если в комнату случайно залетела летучая мышь или птица, не пытайтесь ее поймать: дезориентированное животное напугано и может укусить или клюнуть. Тем, у кого длинные волосы, следует надеть головной убор, поскольку животное может вцепиться в них и запутаться", - отметили в пресс-службе. В минэкологии советуют, соблюдая меры предосторожности, открыть полностью окна, выключить в комнате свет и выйти, прикрыв дверь, тогда летучая мышь или птица вылетит наружу. Однако если животное не улетает, следует осторожно взять его руками в плотных перчатках и осторожно выпустить в окно.
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
Минэкологии назвало меры предосторожности при попадании в дом летучей мыши

Минэкологии назвало меры при попадании в дом птицы или летучей мыши

© Фото : Kirsten Gilardi, UC DavisМаленькая летучая мышь-пипистрелла
Маленькая летучая мышь-пипистрелла - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Kirsten Gilardi, UC Davis
Маленькая летучая мышь-пипистрелла. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Залетевшую в квартиру птицу или летучую мышь не стоит пытаться поймать голыми руками, но если животное не улетает самостоятельно, стоит брать его только в плотных перчатках, предварительно надев головной убор, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.
«
"Если в комнату случайно залетела летучая мышь или птица, не пытайтесь ее поймать: дезориентированное животное напугано и может укусить или клюнуть. Тем, у кого длинные волосы, следует надеть головной убор, поскольку животное может вцепиться в них и запутаться", - отметили в пресс-службе.
В минэкологии советуют, соблюдая меры предосторожности, открыть полностью окна, выключить в комнате свет и выйти, прикрыв дверь, тогда летучая мышь или птица вылетит наружу. Однако если животное не улетает, следует осторожно взять его руками в плотных перчатках и осторожно выпустить в окно.
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