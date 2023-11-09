https://ria.ru/20231109/melitopol-1908377324.html

В Мелитополе раскрыли убийство, совершенное еще при Украине

В Мелитополе раскрыли убийство, совершенное еще при Украине - РИА Новости, 09.11.2023

В Мелитополе раскрыли убийство, совершенное еще при Украине

Следователи в Мелитополе раскрыли убийство в частном секторе, совершенное еще в 2017 году, при украинской власти, сообщает управление СК РФ по Запорожской... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:09

2023-11-09T13:09

2023-11-09T13:09

происшествия

мелитополь

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следователи в Мелитополе раскрыли убийство в частном секторе, совершенное еще в 2017 году, при украинской власти, сообщает управление СК РФ по Запорожской области. По версии следствия, в ночь на 27 августа 2017 года трое вооруженных мужчин ворвались во двор одного из частных домовладений на территории Приазовского района. "Злоумышленники напали на проживающих в доме, при этом один из фигурантов из огнестрельного оружия выстрелил в потерпевшего. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Кроме того, в ходе разбойного нападения из жилого дома были похищены денежные средства и драгоценности на общую сумму более 900 тысяч рублей", - говорится в релизе. Там отметили, что уголовное дело было возбуждено правоохранительными органами Украины, но преступление долгое время оставались нераскрытым. Российские следователи смогли вычислить и задержать двух подозреваемых 45 и 35 лет, еще один объявлен в розыск. Задержанные в ближайшее время будут арестованы.

https://ria.ru/20231026/otravlenie-1905425581.html

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905318949.html

мелитополь

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мелитополь, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)