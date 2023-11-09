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В Мелитополе раскрыли убийство, совершенное еще при Украине - РИА Новости, 09.11.2023
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13:09 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/melitopol-1908377324.html
В Мелитополе раскрыли убийство, совершенное еще при Украине
В Мелитополе раскрыли убийство, совершенное еще при Украине - РИА Новости, 09.11.2023
В Мелитополе раскрыли убийство, совершенное еще при Украине
Следователи в Мелитополе раскрыли убийство в частном секторе, совершенное еще в 2017 году, при украинской власти, сообщает управление СК РФ по Запорожской... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:09
2023-11-09T13:09
происшествия
мелитополь
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россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следователи в Мелитополе раскрыли убийство в частном секторе, совершенное еще в 2017 году, при украинской власти, сообщает управление СК РФ по Запорожской области. По версии следствия, в ночь на 27 августа 2017 года трое вооруженных мужчин ворвались во двор одного из частных домовладений на территории Приазовского района. "Злоумышленники напали на проживающих в доме, при этом один из фигурантов из огнестрельного оружия выстрелил в потерпевшего. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Кроме того, в ходе разбойного нападения из жилого дома были похищены денежные средства и драгоценности на общую сумму более 900 тысяч рублей", - говорится в релизе. Там отметили, что уголовное дело было возбуждено правоохранительными органами Украины, но преступление долгое время оставались нераскрытым. Российские следователи смогли вычислить и задержать двух подозреваемых 45 и 35 лет, еще один объявлен в розыск. Задержанные в ближайшее время будут арестованы.
https://ria.ru/20231026/otravlenie-1905425581.html
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происшествия, мелитополь, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мелитополь, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мелитополе раскрыли убийство, совершенное еще при Украине

В Мелитополе раскрыли убийство в частном секторе, совершенное в 2017 году

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАллея Героев Советского Союза в Мелитополе
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следователи в Мелитополе раскрыли убийство в частном секторе, совершенное еще в 2017 году, при украинской власти, сообщает управление СК РФ по Запорожской области.
По версии следствия, в ночь на 27 августа 2017 года трое вооруженных мужчин ворвались во двор одного из частных домовладений на территории Приазовского района.
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"Злоумышленники напали на проживающих в доме, при этом один из фигурантов из огнестрельного оружия выстрелил в потерпевшего. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Кроме того, в ходе разбойного нападения из жилого дома были похищены денежные средства и драгоценности на общую сумму более 900 тысяч рублей", - говорится в релизе.
Там отметили, что уголовное дело было возбуждено правоохранительными органами Украины, но преступление долгое время оставались нераскрытым. Российские следователи смогли вычислить и задержать двух подозреваемых 45 и 35 лет, еще один объявлен в розыск.
Задержанные в ближайшее время будут арестованы.
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