https://ria.ru/20231109/melitopol-1908377324.html
В Мелитополе раскрыли убийство, совершенное еще при Украине
В Мелитополе раскрыли убийство, совершенное еще при Украине - РИА Новости, 09.11.2023
В Мелитополе раскрыли убийство, совершенное еще при Украине
Следователи в Мелитополе раскрыли убийство в частном секторе, совершенное еще в 2017 году, при украинской власти, сообщает управление СК РФ по Запорожской... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:09
2023-11-09T13:09
2023-11-09T13:09
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следователи в Мелитополе раскрыли убийство в частном секторе, совершенное еще в 2017 году, при украинской власти, сообщает управление СК РФ по Запорожской области. По версии следствия, в ночь на 27 августа 2017 года трое вооруженных мужчин ворвались во двор одного из частных домовладений на территории Приазовского района. "Злоумышленники напали на проживающих в доме, при этом один из фигурантов из огнестрельного оружия выстрелил в потерпевшего. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Кроме того, в ходе разбойного нападения из жилого дома были похищены денежные средства и драгоценности на общую сумму более 900 тысяч рублей", - говорится в релизе. Там отметили, что уголовное дело было возбуждено правоохранительными органами Украины, но преступление долгое время оставались нераскрытым. Российские следователи смогли вычислить и задержать двух подозреваемых 45 и 35 лет, еще один объявлен в розыск. Задержанные в ближайшее время будут арестованы.
https://ria.ru/20231026/otravlenie-1905425581.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мелитополь, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мелитополь, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мелитополе раскрыли убийство, совершенное еще при Украине
В Мелитополе раскрыли убийство в частном секторе, совершенное в 2017 году
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Следователи в Мелитополе раскрыли убийство в частном секторе, совершенное еще в 2017 году, при украинской власти, сообщает управление СК РФ по Запорожской области
.
По версии следствия, в ночь на 27 августа 2017 года трое вооруженных мужчин ворвались во двор одного из частных домовладений на территории Приазовского района.
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"Злоумышленники напали на проживающих в доме, при этом один из фигурантов из огнестрельного оружия выстрелил в потерпевшего. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Кроме того, в ходе разбойного нападения из жилого дома были похищены денежные средства и драгоценности на общую сумму более 900 тысяч рублей", - говорится в релизе.
Там отметили, что уголовное дело было возбуждено правоохранительными органами Украины, но преступление долгое время оставались нераскрытым. Российские следователи смогли вычислить и задержать двух подозреваемых 45 и 35 лет, еще один объявлен в розыск.
Задержанные в ближайшее время будут арестованы.
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