https://ria.ru/20231109/mediazona-1908326250.html
Суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 09.11.2023
Суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за отсутствие плашки иноагента
Бутырский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** за отсутствие плашки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:05
2023-11-09T10:05
2023-11-09T10:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бутырский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** за отсутствие плашки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в инстанции. Протокол составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП, которая вводит ответственность за отсутствие маркировки, предупреждающей, что автор сообщения в интернете является иностранным агентом.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал главреда "Медиазоны" Смирнова за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бутырский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** за отсутствие плашки иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в инстанции.
Протокол составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП, которая вводит ответственность за отсутствие маркировки, предупреждающей, что автор сообщения в интернете является иностранным агентом.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Суд оштрафовал Гарри Каспарова* за отсутствие маркировки иноагента