https://ria.ru/20231109/mediazona-1908326250.html

Суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за отсутствие плашки иноагента

Суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 09.11.2023

Суд оштрафовал главреда "Медиазоны"* за отсутствие плашки иноагента

Бутырский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** за отсутствие плашки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:05

2023-11-09T10:05

2023-11-09T10:05

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бутырский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал главреда "Медиазоны"* Сергея Смирнова** за отсутствие плашки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в инстанции. Протокол составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП, которая вводит ответственность за отсутствие маркировки, предупреждающей, что автор сообщения в интернете является иностранным агентом.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20231108/kasparov-1908217001.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва