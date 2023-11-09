https://ria.ru/20231109/lekarstva-1908373737.html
На Алтае бизнесменов будут судить за поставки поддельных лекарств
На Алтае бизнесменов будут судить за поставки поддельных лекарств - РИА Новости, 09.11.2023
На Алтае бизнесменов будут судить за поставки поддельных лекарств
Руководители фирмы "Алвитфарм" предстанут перед судом в Алтайском крае за поставки поддельных лекарств для больных раком на более 30 миллионов рублей, сообщают... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:55
2023-11-09T12:55
2023-11-09T12:55
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БАРНАУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Руководители фирмы "Алвитфарм" предстанут перед судом в Алтайском крае за поставки поддельных лекарств для больных раком на более 30 миллионов рублей, сообщают в СУСК по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении директора и коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью "Алвитфарм". Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст.238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных лекарственных средств, совершенный в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2020 году между министерством здравоохранения Алтайского края, Алтайским онкологическим диспансером и компанией "Алвитфарм" были заключены договоры на поставку двух дорогостоящих препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний. "Размер суммы контрактов на поставку препаратов составил более 30 миллионов рублей. Действуя в группе лиц по предварительному сговору, руководители коммерческого предприятия осуществили поставку недоброкачественных лекарств под видом оригинальных… При допросе свидетелей следователем СК установлено, что жизненно необходимые препараты не приобретались у его производителя, кроме того, при их транспортировке были грубо нарушены условия хранения и перевозки: не соблюдался температурный режим, а порой они перевозились в обычных автомобилях с посторонними предметами", - уточняют в СУСК. На имущество предпринимателей наложен арест на общую сумму более 4 миллионов рублей. "Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в СУСК.
https://ria.ru/20210409/poddelki-1727457486.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае бизнесменов будут судить за поставки поддельных лекарств
На Алтае руководителей "Алвитфарм" будут судить за поставки поддельных лекарств
БАРНАУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Руководители фирмы "Алвитфарм" предстанут перед судом в Алтайском крае за поставки поддельных лекарств для больных раком на более 30 миллионов рублей, сообщают в СУСК по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении директора и коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью "Алвитфарм". Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст.238.1 УК РФ
(сбыт недоброкачественных лекарственных средств, совершенный в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в 2020 году между министерством здравоохранения Алтайского края, Алтайским онкологическим диспансером и компанией "Алвитфарм" были заключены договоры на поставку двух дорогостоящих препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний.
«
"Размер суммы контрактов на поставку препаратов составил более 30 миллионов рублей. Действуя в группе лиц по предварительному сговору, руководители коммерческого предприятия осуществили поставку недоброкачественных лекарств под видом оригинальных… При допросе свидетелей следователем СК
установлено, что жизненно необходимые препараты не приобретались у его производителя, кроме того, при их транспортировке были грубо нарушены условия хранения и перевозки: не соблюдался температурный режим, а порой они перевозились в обычных автомобилях с посторонними предметами", - уточняют в СУСК.
На имущество предпринимателей наложен арест на общую сумму более 4 миллионов рублей.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в СУСК.
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