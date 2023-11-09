https://ria.ru/20231109/lekarstva-1908373737.html

На Алтае бизнесменов будут судить за поставки поддельных лекарств

На Алтае бизнесменов будут судить за поставки поддельных лекарств - РИА Новости, 09.11.2023

На Алтае бизнесменов будут судить за поставки поддельных лекарств

Руководители фирмы "Алвитфарм" предстанут перед судом в Алтайском крае за поставки поддельных лекарств для больных раком на более 30 миллионов рублей, сообщают... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:55

2023-11-09T12:55

2023-11-09T12:55

происшествия

алтайский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Руководители фирмы "Алвитфарм" предстанут перед судом в Алтайском крае за поставки поддельных лекарств для больных раком на более 30 миллионов рублей, сообщают в СУСК по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении директора и коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью "Алвитфарм". Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст.238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных лекарственных средств, совершенный в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2020 году между министерством здравоохранения Алтайского края, Алтайским онкологическим диспансером и компанией "Алвитфарм" были заключены договоры на поставку двух дорогостоящих препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний. "Размер суммы контрактов на поставку препаратов составил более 30 миллионов рублей. Действуя в группе лиц по предварительному сговору, руководители коммерческого предприятия осуществили поставку недоброкачественных лекарств под видом оригинальных… При допросе свидетелей следователем СК установлено, что жизненно необходимые препараты не приобретались у его производителя, кроме того, при их транспортировке были грубо нарушены условия хранения и перевозки: не соблюдался температурный режим, а порой они перевозились в обычных автомобилях с посторонними предметами", - уточняют в СУСК. На имущество предпринимателей наложен арест на общую сумму более 4 миллионов рублей. "Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в СУСК.

https://ria.ru/20210409/poddelki-1727457486.html

https://ria.ru/20210514/lekarstva-1732192430.html

алтайский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)