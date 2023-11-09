https://ria.ru/20231109/kolomoyskiy-1908527213.html

Адвокат заявил, что у Коломойского* выявили новые болезни

Адвокат заявил, что у Коломойского* выявили новые болезни - РИА Новости, 09.11.2023

Адвокат заявил, что у Коломойского* выявили новые болезни

Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского* Александр Лысак заявил, что его подзащитный больше не может находиться в СИЗО, так как у него выявили новые... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T22:54

2023-11-09T22:54

2023-11-09T22:54

в мире

украина

игорь коломойский

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского* Александр Лысак заявил, что его подзащитный больше не может находиться в СИЗО, так как у него выявили новые заболевания. Его слова приводит украинское издание Klymenko.Time."По нашему мнению, Игорь Валерьевич не может содержаться в изоляции в условиях отсутствия нормального медицинского обеспечения, поскольку были обнаружены дополнительные заболевания. Наблюдается динамика ухудшения состояния здоровья в условиях следственного изолятора", - заявил Лысак.Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день киевский суд арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). В ноябре арест продлили еще на два месяца. По данным украинского бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907682840.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, игорь коломойский