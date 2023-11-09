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Адвокат заявил, что у Коломойского* выявили новые болезни - РИА Новости, 09.11.2023
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22:54 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/kolomoyskiy-1908527213.html
Адвокат заявил, что у Коломойского* выявили новые болезни
Адвокат заявил, что у Коломойского* выявили новые болезни - РИА Новости, 09.11.2023
Адвокат заявил, что у Коломойского* выявили новые болезни
Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского* Александр Лысак заявил, что его подзащитный больше не может находиться в СИЗО, так как у него выявили новые... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T22:54
2023-11-09T22:54
в мире
украина
игорь коломойский
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского* Александр Лысак заявил, что его подзащитный больше не может находиться в СИЗО, так как у него выявили новые заболевания. Его слова приводит украинское издание Klymenko.Time."По нашему мнению, Игорь Валерьевич не может содержаться в изоляции в условиях отсутствия нормального медицинского обеспечения, поскольку были обнаружены дополнительные заболевания. Наблюдается динамика ухудшения состояния здоровья в условиях следственного изолятора", - заявил Лысак.Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день киевский суд арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). В ноябре арест продлили еще на два месяца. По данным украинского бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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в мире, украина, игорь коломойский
В мире, Украина, Игорь Коломойский
Адвокат заявил, что у Коломойского* выявили новые болезни

Адвокат: у Коломойского выявили новые болезни и он не может находиться в СИЗО

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского* Александр Лысак заявил, что его подзащитный больше не может находиться в СИЗО, так как у него выявили новые заболевания. Его слова приводит украинское издание Klymenko.Time.
«
"По нашему мнению, Игорь Валерьевич не может содержаться в изоляции в условиях отсутствия нормального медицинского обеспечения, поскольку были обнаружены дополнительные заболевания. Наблюдается динамика ухудшения состояния здоровья в условиях следственного изолятора", - заявил Лысак.
Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день киевский суд арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). В ноябре арест продлили еще на два месяца.
По данным украинского бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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