Адвокат заявил, что у Коломойского* выявили новые болезни
Адвокат: у Коломойского выявили новые болезни и он не может находиться в СИЗО
Игорь Коломойский. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского* Александр Лысак заявил, что его подзащитный больше не может находиться в СИЗО, так как у него выявили новые заболевания. Его слова приводит украинское издание Klymenko.Time.
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"По нашему мнению, Игорь Валерьевич не может содержаться в изоляции в условиях отсутствия нормального медицинского обеспечения, поскольку были обнаружены дополнительные заболевания. Наблюдается динамика ухудшения состояния здоровья в условиях следственного изолятора", - заявил Лысак.
Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день киевский суд арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). В ноябре арест продлили еще на два месяца.
По данным украинского бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов