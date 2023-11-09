https://ria.ru/20231109/khezbolla-1908456665.html
"Хезболла" заявила, что ударила по израильскому объекту вблизи Ливана
"Хезболла" заявила, что ударила по израильскому объекту вблизи Ливана - РИА Новости, 09.11.2023
"Хезболла" заявила, что ударила по израильскому объекту вблизи Ливана
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по израильскому объекту в городе Метула границе с Ливаном. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:03
2023-11-09T17:03
2023-11-09T17:17
в мире
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по израильскому объекту в городе Метула границе с Ливаном."Бойцы исламского сопротивления атаковали в четверг объект в Метуле управляемыми ракетами, в результате он был поражен прямым попаданием", - говорится в заявлении движения.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231109/izrail-1908451726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила, что ударила по израильскому объекту вблизи Ливана
"Хезболла" заявила, что ударила по израильскому объекту на границе с Ливаном