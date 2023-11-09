https://ria.ru/20231109/khezbolla-1908456665.html

"Хезболла" заявила, что ударила по израильскому объекту вблизи Ливана

"Хезболла" заявила, что ударила по израильскому объекту вблизи Ливана - РИА Новости, 09.11.2023

"Хезболла" заявила, что ударила по израильскому объекту вблизи Ливана

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по израильскому объекту в городе Метула границе с Ливаном. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:03

2023-11-09T17:03

2023-11-09T17:17

в мире

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631759_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_0df3b6574a593fb0e82f5625c4be5c43.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по израильскому объекту в городе Метула границе с Ливаном."Бойцы исламского сопротивления атаковали в четверг объект в Метуле управляемыми ракетами, в результате он был поражен прямым попаданием", - говорится в заявлении движения.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20231109/izrail-1908451726.html

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году