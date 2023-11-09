https://ria.ru/20231109/khamas-1908362466.html

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира подразделения одной из бригад ХАМАС

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира подразделения одной из бригад ХАМАС - РИА Новости, 09.11.2023

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира подразделения одной из бригад ХАМАС

Израильские силы ликвидировали командира противотанкового ракетного подразделения одной из бригад группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщила в четверг... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:12

2023-11-09T12:12

2023-11-09T12:29

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906785175_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_95799bc3a9a50ad80289e2187769614f.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Израильские силы ликвидировали командира противотанкового ракетного подразделения одной из бригад группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."ЦАХАЛ и Служба общей безопасности (ШАБАК) ликвидировали командира противотанкового ракетного подразделения ХАМАС из бригады центральных лагерей. После получения разведанных данных ЦАХАЛ и ШАБАК, истребитель ЦАХАЛ ликвидировал Ибрагима Абу-Магшиба, начальника противотанкового ракетного подразделения ХАМАС из бригады центральных лагерей. Магшиб руководил и осуществлял многочисленные пуски противотанковых ракет, направленных на израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)