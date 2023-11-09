Рейтинг@Mail.ru
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира подразделения одной из бригад ХАМАС - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 09.11.2023 (обновлено: 12:29 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/khamas-1908362466.html
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира подразделения одной из бригад ХАМАС
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира подразделения одной из бригад ХАМАС - РИА Новости, 09.11.2023
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира подразделения одной из бригад ХАМАС
Израильские силы ликвидировали командира противотанкового ракетного подразделения одной из бригад группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщила в четверг... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:12
2023-11-09T12:29
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906785175_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_95799bc3a9a50ad80289e2187769614f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Израильские силы ликвидировали командира противотанкового ракетного подразделения одной из бригад группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."ЦАХАЛ и Служба общей безопасности (ШАБАК) ликвидировали командира противотанкового ракетного подразделения ХАМАС из бригады центральных лагерей. После получения разведанных данных ЦАХАЛ и ШАБАК, истребитель ЦАХАЛ ликвидировал Ибрагима Абу-Магшиба, начальника противотанкового ракетного подразделения ХАМАС из бригады центральных лагерей. Магшиб руководил и осуществлял многочисленные пуски противотанковых ракет, направленных на израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906785175_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c80ecc8d8f29055deeeefcca52ac1a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира подразделения одной из бригад ХАМАС

ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал командира подразделения одной из бригад ХАМАС

© AP Photo / Ariel SchalitВоенная техника израильской армии
Военная техника израильской армии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Военная техника израильской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Израильские силы ликвидировали командира противотанкового ракетного подразделения одной из бригад группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"ЦАХАЛ и Служба общей безопасности (ШАБАК) ликвидировали командира противотанкового ракетного подразделения ХАМАС из бригады центральных лагерей. После получения разведанных данных ЦАХАЛ и ШАБАК, истребитель ЦАХАЛ ликвидировал Ибрагима Абу-Магшиба, начальника противотанкового ракетного подразделения ХАМАС из бригады центральных лагерей. Магшиб руководил и осуществлял многочисленные пуски противотанковых ракет, направленных на израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала