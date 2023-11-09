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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира подразделения одной из бригад ХАМАС
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира подразделения одной из бригад ХАМАС - РИА Новости, 09.11.2023
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира подразделения одной из бригад ХАМАС
Израильские силы ликвидировали командира противотанкового ракетного подразделения одной из бригад группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщила в четверг... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:12
2023-11-09T12:12
2023-11-09T12:29
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Израильские силы ликвидировали командира противотанкового ракетного подразделения одной из бригад группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."ЦАХАЛ и Служба общей безопасности (ШАБАК) ликвидировали командира противотанкового ракетного подразделения ХАМАС из бригады центральных лагерей. После получения разведанных данных ЦАХАЛ и ШАБАК, истребитель ЦАХАЛ ликвидировал Ибрагима Абу-Магшиба, начальника противотанкового ракетного подразделения ХАМАС из бригады центральных лагерей. Магшиб руководил и осуществлял многочисленные пуски противотанковых ракет, направленных на израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛ", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира подразделения одной из бригад ХАМАС
ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал командира подразделения одной из бригад ХАМАС