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В ХАМАС ожидают от исламских стран остановки поставок нефти Израилю - РИА Новости, 09.11.2023
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09:46 09.11.2023 (обновлено: 10:19 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/khamas-1908322726.html
В ХАМАС ожидают от исламских стран остановки поставок нефти Израилю
В ХАМАС ожидают от исламских стран остановки поставок нефти Израилю - РИА Новости, 09.11.2023
В ХАМАС ожидают от исламских стран остановки поставок нефти Израилю
ХАМАС ожидает от исламских стран "поддержки арабского дела" вплоть до введения эмбарго на поставки нефти Израилю, заявил член политбюро палестинского движения... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T09:46
2023-11-09T10:19
в мире
израиль
россия
палестина
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АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. ХАМАС ожидает от исламских стран "поддержки арабского дела" вплоть до введения эмбарго на поставки нефти Израилю, заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук в интервью турецкой газете Yeni Şafak. "Мы хорошо знаем, что раньше, во время арабских войн, для поддержки арабского дела вводилось нефтяное эмбарго. Сегодня можно остановить поставки нефти тех, кто помогает этому сионистскому образованию. Арабские и мусульманские страны могут предпринять больше шагов для прекращения огня", — сказал один из руководителей ХАМАС.По его словам, США угрожают странам региона, поэтому те не хотят вводить санкции против Израиля. Абу Марзук добавил, что ожидает от исламского мира большей поддержки Палестины. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231108/gaza-1908275751.html
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в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, муса абу марзук, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Владимир Путин, Муса Абу Марзук, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС ожидают от исламских стран остановки поставок нефти Израилю

ХАМАС ожидает от исламских стран практических шагов по ситуации в Газе

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. ХАМАС ожидает от исламских стран "поддержки арабского дела" вплоть до введения эмбарго на поставки нефти Израилю, заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук в интервью турецкой газете Yeni Şafak.
"Мы хорошо знаем, что раньше, во время арабских войн, для поддержки арабского дела вводилось нефтяное эмбарго. Сегодня можно остановить поставки нефти тех, кто помогает этому сионистскому образованию. Арабские и мусульманские страны могут предпринять больше шагов для прекращения огня", — сказал один из руководителей ХАМАС.
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По его словам, США угрожают странам региона, поэтому те не хотят вводить санкции против Израиля. Абу Марзук добавил, что ожидает от исламского мира большей поддержки Палестины.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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В миреИзраильРоссияПалестинаВладимир ПутинМуса Абу МарзукХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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