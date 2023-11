https://ria.ru/20231109/izrail-1908388067.html

Израиль требует объяснений от мировых СМИ, чьи репортеры были рядом с ХАМАС

Израиль требует объяснений от мировых СМИ, чьи репортеры были рядом с ХАМАС - РИА Новости, 09.11.2023

Израиль требует объяснений от мировых СМИ, чьи репортеры были рядом с ХАМАС

Глава израильской правительственной пресс-службы (GPO) Ниссан Чен направил срочное письмо руководителям региональных бюро AP, Рейтер, CNN и The New York Times с РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:51

2023-11-09T13:51

2023-11-09T13:51

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901216798_131:354:3072:2008_1920x0_80_0_0_bddf2924e87e75ecd0279efd751ab649.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Глава израильской правительственной пресс-службы (GPO) Ниссан Чен направил срочное письмо руководителям региональных бюро AP, Рейтер, CNN и The New York Times с требованием дать разъяснения в связи с тем, что их фоторепортеры находились рядом с ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября и снимали происходящие события, говорится в сообщении GPO. Реакция GPO последовала в ответ на публикацию неправительственной организацией Honest Reporting информации о причастности фотографов этих СМИ к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября, которые снимали проникновение боевиков в Израиль и убийства гражданского населения. "Директор GPO Ницан Чен потребовал разъяснений от руководителей бюро AP, Рейтер, CNN и The New York Times относительно тревожных выводов в публикации Honest Reporting о причастности этих фотографов к событиям 7 октября, которое пересекает все красные линии, профессиональные и моральные. Четыре фотографа, работающие на эти СМИ, документировали ужасы, творимые террористами ХАМАС после их прорыва через забор на границе с Израилем. Они снимали убийства мирных жителей, издевательства над телами и похищения мужчин и женщин", - говорится в сообщении. Национальный департамент информации и разъяснительной работы министерства главы правительства Израиля, в свою очередь, потребовал принятия немедленных мер в отношении этих фотожурналистов, назвав их "фотографами на службе ХАМАС". "Эти представители СМИ - соучастники преступлений против человечности. Речь о нарушении норм профессиональной этики", - говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231109/izrail-1908385502.html

https://ria.ru/20231109/vybory-1908345794.html

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году