https://ria.ru/20231109/izrail-1908385502.html
Израиль воюет против всего палестинского народа, заявили в ПНА
Израиль воюет против всего палестинского народа, заявили в ПНА - РИА Новости, 09.11.2023
Израиль воюет против всего палестинского народа, заявили в ПНА
Премьер Палестины Мухаммед Штайе заявил, что Израиль ведет войну не против ХАМАС, а против палестинского народа. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:41
2023-11-09T13:41
2023-11-09T13:49
в мире
израиль
палестина
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907819564_250:235:2914:1733_1920x0_80_0_0_3c61fffc552bcfe94c11df114d96c0c4.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер Палестины Мухаммед Штайе заявил, что Израиль ведет войну не против ХАМАС, а против палестинского народа."То, что делает Израиль, это не война против ХАМАС, это война против всего палестинского народа", - заявил Штайе на гуманитарной конференции по сектору Газа в Париже, трансляция которой ведется в YouTube.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231109/izrail-1908380453.html
https://ria.ru/20231108/gaza-1908277863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль воюет против всего палестинского народа, заявили в ПНА
Премьер Палестины: Израиль воюет не против ХАМАС, а против всего народа
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер Палестины Мухаммед Штайе заявил, что Израиль ведет войну не против ХАМАС, а против палестинского народа.
"То, что делает Израиль, это не война против ХАМАС, это война против всего палестинского народа", - заявил Штайе на гуманитарной конференции по сектору Газа в Париже
, трансляция которой ведется в YouTube.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Евросовет пригрозил Израилю изоляцией
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Гутерреш выступил за установление власти Палестины в Газе