https://ria.ru/20231109/izrail-1908298709.html

В Израиле не одобрили антивоенную демонстрацию, пишут СМИ

В Израиле не одобрили антивоенную демонстрацию, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2023

В Израиле не одобрили антивоенную демонстрацию, пишут СМИ

Верховный суд Израиля отклонил ходатайство с требованием обязать полицию одобрить антивоенную демонстрацию в двух городах с арабским населением, указав на... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T04:02

2023-11-09T04:02

2023-11-09T04:04

в мире

израиль

палестина

сектор газа

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Верховный суд Израиля отклонил ходатайство с требованием обязать полицию одобрить антивоенную демонстрацию в двух городах с арабским населением, указав на проблему с человеческими ресурсами в сложный период, сообщает издание Times of Israel. "Высший суд справедливости отклонил ходатайство с требованием обязать полицию одобрить антивоенную демонстрацию в арабских городах Израиля Умм эль-Фахм и Сахнин, поддержав полицию в том, что такое мероприятие отвлечет критически важные человеческие ресурсы в период серьезных проблем с безопасностью", - сообщает издание. Как отмечается, ходатайство подали партия "Хадаш" и высокопоставленные члены коммунистической партии с просьбой разрешить проведение таких демонстраций. Судьи в единогласном решении указали на "беспрецедентный период войны", который переживает страна, с ракетными и другими атаками по тылу. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231109/italiya-1908298230.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

израиль

палестина

сектор газа

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в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году