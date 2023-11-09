https://ria.ru/20231109/indiya-1908446195.html
Индия выслала всем участникам G20 приглашения на виртуальный саммит
Индия выслала всем участникам G20 приглашения на виртуальный саммит - РИА Новости, 09.11.2023
Индия выслала всем участникам G20 приглашения на виртуальный саммит
Индия выслала всем участникам "большой двадцатки" приглашения на виртуальный саммит группы, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:16
2023-11-09T16:16
2023-11-09T16:18
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Индия выслала всем участникам "большой двадцатки" приглашения на виртуальный саммит группы, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. "Мы надеемся, что приглашения будут направлены всем странам "Большой двадцатки" и приглашенным странам. Однако на саммитах, как мы уже говорили ранее, участники иногда не могут присутствовать по разным причинам. Так что да, приглашения разосланы всем", - заявил он в ходе брифинга в четверг.Вместе с тем он отметил, что МИД Индии пока официально не объявлял о дате проведения этого саммита.Ранее оргкомитет "Большой двадцатки" сообщил РИА Новости, что виртуальный саммит лидеров G20 запланирован на 22 ноября. Индия начала свое годовое председательство в G20 с 1 декабря 2022 года. Очный саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. По его итогам премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести виртуальную сессию "Большой двадцатки", в ходе которой можно будет рассмотреть вопросы, предложенные на прошедшем в сентябре саммите.
https://ria.ru/20231016/ukraina-1903073966.html
https://ria.ru/20230909/g20-1895138946.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, нью-дели, нарендра моди, большая двадцатка
В мире, Индия, Нью-Дели, Нарендра Моди, Большая двадцатка
Индия выслала всем участникам G20 приглашения на виртуальный саммит
МИД Индии: республика выслала участникам G20 приглашения на виртуальный саммит
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Индия выслала всем участникам "большой двадцатки" приглашения на виртуальный саммит группы, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
"Мы надеемся, что приглашения будут направлены всем странам "Большой двадцатки" и приглашенным странам. Однако на саммитах, как мы уже говорили ранее, участники иногда не могут присутствовать по разным причинам. Так что да, приглашения разосланы всем", - заявил он в ходе брифинга в четверг.
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Вместе с тем он отметил, что МИД Индии пока официально не объявлял о дате проведения этого саммита.
Ранее оргкомитет "Большой двадцатки" сообщил РИА Новости, что виртуальный саммит лидеров G20 запланирован на 22 ноября.
Индия начала свое годовое председательство в G20 с 1 декабря 2022 года. Очный саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели
9-10 сентября. По его итогам премьер-министр Индии Нарендра Моди
предложил провести виртуальную сессию "Большой двадцатки", в ходе которой можно будет рассмотреть вопросы, предложенные на прошедшем в сентябре саммите.
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