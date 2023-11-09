https://ria.ru/20231109/indiya-1908446195.html

Индия выслала всем участникам G20 приглашения на виртуальный саммит

Индия выслала всем участникам G20 приглашения на виртуальный саммит - РИА Новости, 09.11.2023

Индия выслала всем участникам G20 приглашения на виртуальный саммит

Индия выслала всем участникам "большой двадцатки" приглашения на виртуальный саммит группы, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:16

2023-11-09T16:16

2023-11-09T16:18

в мире

индия

нью-дели

нарендра моди

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895214922_0:78:3365:1971_1920x0_80_0_0_edbf2b22b35340b2905c5f244a7fd893.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Индия выслала всем участникам "большой двадцатки" приглашения на виртуальный саммит группы, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. "Мы надеемся, что приглашения будут направлены всем странам "Большой двадцатки" и приглашенным странам. Однако на саммитах, как мы уже говорили ранее, участники иногда не могут присутствовать по разным причинам. Так что да, приглашения разосланы всем", - заявил он в ходе брифинга в четверг.Вместе с тем он отметил, что МИД Индии пока официально не объявлял о дате проведения этого саммита.Ранее оргкомитет "Большой двадцатки" сообщил РИА Новости, что виртуальный саммит лидеров G20 запланирован на 22 ноября. Индия начала свое годовое председательство в G20 с 1 декабря 2022 года. Очный саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. По его итогам премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести виртуальную сессию "Большой двадцатки", в ходе которой можно будет рассмотреть вопросы, предложенные на прошедшем в сентябре саммите.

https://ria.ru/20231016/ukraina-1903073966.html

https://ria.ru/20230909/g20-1895138946.html

индия

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, нью-дели, нарендра моди, большая двадцатка