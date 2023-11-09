https://ria.ru/20231109/importozameschenie-1908267241.html

ВТБ представил программно-аппаратный комплекс "Куб импортозамещения"

ВТБ представил программно-аппаратный комплекс "Куб импортозамещения" - РИА Новости, 09.11.2023

ВТБ представил программно-аппаратный комплекс "Куб импортозамещения"

ВТБ представил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 "Куб импортозамещения" - собственный программно-аппаратный комплекс (ПАК), полностью РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:10

2023-11-09T10:10

2023-11-09T10:10

втб

новости компаний - экономика

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153272/05/1532720540_0:50:3465:1999_1920x0_80_0_0_d5025b885bb963c6f9962a6db4aee8d1.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВТБ представил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 "Куб импортозамещения" - собственный программно-аппаратный комплекс (ПАК), полностью состоящий из импортозамещенных компонентов как на уровне инфраструктуры, так и на уровне ПО, сообщает банк.Комплекс, независимый от зарубежных технологий, составляет основу ИТ-ландшафта ВТБ и в перспективе может быть использован как рыночный стандарт. За аппаратную часть отвечают серверы и телекоммуникационное оборудование российских компаний, за программную — отечественная операционная система на базе Linux и платформа VTB.Cloud (ВТБ Клауд), которая обеспечивает виртуализацию и "облачные" мощности для развертывания виртуальных машин. Сегодня один "куб" может обеспечить функционирование от 3,5 до 5 тысяч виртуальных машин."На пути к обеспечению технологического суверенитета мы научились не только заменять одни решения другими, но и создавать принципиально новое. Одним из таких решений стал "Куб импортозамещения". Нам удалось создать универсальный блок для строительства и почти неограниченного масштабирования ИТ-инфраструктуры под потребности бизнеса. Уже сейчас на таких комплексах в ЦОД ВТБ работает более 70% наших систем, а в следующем году этот показатель приблизится к 100%", — приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика на форуме.Как отметили в пресс-службе, ВТБ продолжает работу по миграции информационных систем банка из центров обработки данных предыдущего поколения на целевую конфигурацию ЦОД. В рамках программы миграции замещен уже пятый по счету ЦОД. В планах до конца 2024 года заместить еще два нецелевых центра.В рамках реализации программы по импортозамещению доля прикладных автоматизированных систем ВТБ, независимых от зарубежных технологий, уже достигла 70%. Также ВТБ довел долю расходов на отечественное программное обеспечение до 75% в общем объеме расходов на ПО.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

втб, новости компаний - экономика, технологии