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ВТБ представил программно-аппаратный комплекс "Куб импортозамещения" - РИА Новости, 09.11.2023
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10:10 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/importozameschenie-1908267241.html
ВТБ представил программно-аппаратный комплекс "Куб импортозамещения"
ВТБ представил программно-аппаратный комплекс "Куб импортозамещения" - РИА Новости, 09.11.2023
ВТБ представил программно-аппаратный комплекс "Куб импортозамещения"
ВТБ представил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 "Куб импортозамещения" - собственный программно-аппаратный комплекс (ПАК), полностью РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:10
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втб
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВТБ представил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 "Куб импортозамещения" - собственный программно-аппаратный комплекс (ПАК), полностью состоящий из импортозамещенных компонентов как на уровне инфраструктуры, так и на уровне ПО, сообщает банк.Комплекс, независимый от зарубежных технологий, составляет основу ИТ-ландшафта ВТБ и в перспективе может быть использован как рыночный стандарт. За аппаратную часть отвечают серверы и телекоммуникационное оборудование российских компаний, за программную — отечественная операционная система на базе Linux и платформа VTB.Cloud (ВТБ Клауд), которая обеспечивает виртуализацию и "облачные" мощности для развертывания виртуальных машин. Сегодня один "куб" может обеспечить функционирование от 3,5 до 5 тысяч виртуальных машин."На пути к обеспечению технологического суверенитета мы научились не только заменять одни решения другими, но и создавать принципиально новое. Одним из таких решений стал "Куб импортозамещения". Нам удалось создать универсальный блок для строительства и почти неограниченного масштабирования ИТ-инфраструктуры под потребности бизнеса. Уже сейчас на таких комплексах в ЦОД ВТБ работает более 70% наших систем, а в следующем году этот показатель приблизится к 100%", — приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика на форуме.Как отметили в пресс-службе, ВТБ продолжает работу по миграции информационных систем банка из центров обработки данных предыдущего поколения на целевую конфигурацию ЦОД. В рамках программы миграции замещен уже пятый по счету ЦОД. В планах до конца 2024 года заместить еще два нецелевых центра.В рамках реализации программы по импортозамещению доля прикладных автоматизированных систем ВТБ, независимых от зарубежных технологий, уже достигла 70%. Также ВТБ довел долю расходов на отечественное программное обеспечение до 75% в общем объеме расходов на ПО.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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втб, новости компаний - экономика, технологии
ВТБ, Новости компаний - Экономика, Технологии

ВТБ представил программно-аппаратный комплекс "Куб импортозамещения"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВТБ представил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 "Куб импортозамещения" - собственный программно-аппаратный комплекс (ПАК), полностью состоящий из импортозамещенных компонентов как на уровне инфраструктуры, так и на уровне ПО, сообщает банк.
Комплекс, независимый от зарубежных технологий, составляет основу ИТ-ландшафта ВТБ и в перспективе может быть использован как рыночный стандарт. За аппаратную часть отвечают серверы и телекоммуникационное оборудование российских компаний, за программную — отечественная операционная система на базе Linux и платформа VTB.Cloud (ВТБ Клауд), которая обеспечивает виртуализацию и "облачные" мощности для развертывания виртуальных машин. Сегодня один "куб" может обеспечить функционирование от 3,5 до 5 тысяч виртуальных машин.
"На пути к обеспечению технологического суверенитета мы научились не только заменять одни решения другими, но и создавать принципиально новое. Одним из таких решений стал "Куб импортозамещения". Нам удалось создать универсальный блок для строительства и почти неограниченного масштабирования ИТ-инфраструктуры под потребности бизнеса. Уже сейчас на таких комплексах в ЦОД ВТБ работает более 70% наших систем, а в следующем году этот показатель приблизится к 100%", — приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика на форуме.
Как отметили в пресс-службе, ВТБ продолжает работу по миграции информационных систем банка из центров обработки данных предыдущего поколения на целевую конфигурацию ЦОД. В рамках программы миграции замещен уже пятый по счету ЦОД. В планах до конца 2024 года заместить еще два нецелевых центра.
В рамках реализации программы по импортозамещению доля прикладных автоматизированных систем ВТБ, независимых от зарубежных технологий, уже достигла 70%. Также ВТБ довел долю расходов на отечественное программное обеспечение до 75% в общем объеме расходов на ПО.
 
ВТБНовости компаний - ЭкономикаТехнологии
 
 
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