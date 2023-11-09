ВТБ представил программно-аппаратный комплекс "Куб импортозамещения"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВТБ представил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 "Куб импортозамещения" - собственный программно-аппаратный комплекс (ПАК), полностью состоящий из импортозамещенных компонентов как на уровне инфраструктуры, так и на уровне ПО, сообщает банк.
Комплекс, независимый от зарубежных технологий, составляет основу ИТ-ландшафта ВТБ и в перспективе может быть использован как рыночный стандарт. За аппаратную часть отвечают серверы и телекоммуникационное оборудование российских компаний, за программную — отечественная операционная система на базе Linux и платформа VTB.Cloud (ВТБ Клауд), которая обеспечивает виртуализацию и "облачные" мощности для развертывания виртуальных машин. Сегодня один "куб" может обеспечить функционирование от 3,5 до 5 тысяч виртуальных машин.
"На пути к обеспечению технологического суверенитета мы научились не только заменять одни решения другими, но и создавать принципиально новое. Одним из таких решений стал "Куб импортозамещения". Нам удалось создать универсальный блок для строительства и почти неограниченного масштабирования ИТ-инфраструктуры под потребности бизнеса. Уже сейчас на таких комплексах в ЦОД ВТБ работает более 70% наших систем, а в следующем году этот показатель приблизится к 100%", — приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика на форуме.
Как отметили в пресс-службе, ВТБ продолжает работу по миграции информационных систем банка из центров обработки данных предыдущего поколения на целевую конфигурацию ЦОД. В рамках программы миграции замещен уже пятый по счету ЦОД. В планах до конца 2024 года заместить еще два нецелевых центра.
В рамках реализации программы по импортозамещению доля прикладных автоматизированных систем ВТБ, независимых от зарубежных технологий, уже достигла 70%. Также ВТБ довел долю расходов на отечественное программное обеспечение до 75% в общем объеме расходов на ПО.