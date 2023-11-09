https://ria.ru/20231109/gruz-1908334005.html

Болховский район Орловской области передал гуманитарный груз бойцам СВО

Болховский район Орловской области передал гуманитарный груз бойцам СВО - РИА Новости, 09.11.2023

Болховский район Орловской области передал гуманитарный груз бойцам СВО

Болховский район Орловской области передал большой гуманитарный груз военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:36

2023-11-09T10:36

2023-11-09T10:36

надежные люди

орловская область

андрей клычков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908332609_0:46:1000:609_1920x0_80_0_0_f56998e0c86cc9c8d376e97dd49bef6d.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Болховский район Орловской области передал большой гуманитарный груз военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Глава Болховского района Николай Чиняков от жителей и бизнеса муниципалитета, от всего орловского тыла доставил большой гуманитарный груз в два подразделения в зоне СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащим передали ноутбук, планшет с клавиатурой, рации, дизельный генератор, печи, бензопилы, наборы ключей, утеплитель, сетку-рабицу, гвозди. Закупили флисовые шапки и воротники, перчатки, нижнее белье, носки, футболки, термобелье, зимнюю форму, сапоги. Привезли продукты питания - картофель, овощи, консервы, а также медикаменты и личные посылки. "Как всегда, "с колес" разгружено 25 тонн воды. В общей сложности мы привезли на передовую и раздали бойцам по подразделениям уже 910 тонн воды. Кроме того, передали военным 200 буржуек и 100 печей для приготовления пищи, которые помогает собирать весь орловский тыл, чтобы поделиться теплом и заботой со своими защитниками", - уточнил губернатор Орловской области Андрей Клычков, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231109/pomosch-1908306425.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

орловская область, андрей клычков