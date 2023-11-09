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Болховский район Орловской области передал гуманитарный груз бойцам СВО - РИА Новости, 09.11.2023
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Надежные люди
 
10:36 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/gruz-1908334005.html
Болховский район Орловской области передал гуманитарный груз бойцам СВО
Болховский район Орловской области передал гуманитарный груз бойцам СВО - РИА Новости, 09.11.2023
Болховский район Орловской области передал гуманитарный груз бойцам СВО
Болховский район Орловской области передал большой гуманитарный груз военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:36
2023-11-09T10:36
надежные люди
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Болховский район Орловской области передал большой гуманитарный груз военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Глава Болховского района Николай Чиняков от жителей и бизнеса муниципалитета, от всего орловского тыла доставил большой гуманитарный груз в два подразделения в зоне СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащим передали ноутбук, планшет с клавиатурой, рации, дизельный генератор, печи, бензопилы, наборы ключей, утеплитель, сетку-рабицу, гвозди. Закупили флисовые шапки и воротники, перчатки, нижнее белье, носки, футболки, термобелье, зимнюю форму, сапоги. Привезли продукты питания - картофель, овощи, консервы, а также медикаменты и личные посылки. "Как всегда, "с колес" разгружено 25 тонн воды. В общей сложности мы привезли на передовую и раздали бойцам по подразделениям уже 910 тонн воды. Кроме того, передали военным 200 буржуек и 100 печей для приготовления пищи, которые помогает собирать весь орловский тыл, чтобы поделиться теплом и заботой со своими защитниками", - уточнил губернатор Орловской области Андрей Клычков, слова которого приводит пресс-служба.
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орловская область, андрей клычков
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков
Болховский район Орловской области передал гуманитарный груз бойцам СВО

Болховский район Орловской области передал большой гуманитарный груз бойцам СВО

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Орловской областиГуманитарный груз для бойцов в зоне СВО от Болховского района Орловской области
Гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО от Болховского района Орловской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО от Болховского района Орловской области
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Болховский район Орловской области передал большой гуманитарный груз военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Глава Болховского района Николай Чиняков от жителей и бизнеса муниципалитета, от всего орловского тыла доставил большой гуманитарный груз в два подразделения в зоне СВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащим передали ноутбук, планшет с клавиатурой, рации, дизельный генератор, печи, бензопилы, наборы ключей, утеплитель, сетку-рабицу, гвозди. Закупили флисовые шапки и воротники, перчатки, нижнее белье, носки, футболки, термобелье, зимнюю форму, сапоги. Привезли продукты питания - картофель, овощи, консервы, а также медикаменты и личные посылки.
"Как всегда, "с колес" разгружено 25 тонн воды. В общей сложности мы привезли на передовую и раздали бойцам по подразделениям уже 910 тонн воды. Кроме того, передали военным 200 буржуек и 100 печей для приготовления пищи, которые помогает собирать весь орловский тыл, чтобы поделиться теплом и заботой со своими защитниками", - уточнил губернатор Орловской области Андрей Клычков, слова которого приводит пресс-служба.
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