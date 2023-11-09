https://ria.ru/20231109/gazifikatsiya-1908338274.html
В Иркутской области утвердили программу газификации до 2033 года
В Иркутской области утвердили программу газификации до 2033 года - РИА Новости, 09.11.2023
В Иркутской области утвердили программу газификации до 2033 года
В Иркутской области правительством утверждена программа газификации ЖКХ и промышленных объектов на 2024-2033 годы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:48
2023-11-09T10:48
2023-11-09T10:48
иркутская область
иркутская область
газпром
жкх
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ИРКУТСК, 9 ноя - РИА Новости. В Иркутской области правительством утверждена программа газификации ЖКХ и промышленных объектов на 2024-2033 годы, сообщает пресс-служба правительства региона. "Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Иркутской области на 2024 – 2033 годы утверждена в Приангарье. Документ подписал председатель правительства региона Константин Зайцев", - говорится в сообщении. Константин Зайцев отметил, что развитие газификации и газоснабжения – одно из приоритетных направлений социально-экономического развития Иркутской области. Программа предусматривает создание в регионе условий для обеспечения надежного газоснабжения, повышения уровня газификации и использования природного газа, в том числе в качестве газомоторного топлива. Планируется, что благодаря программе ежегодный объем потребляемого в регионе природного газа увеличится почти до 150 миллионов кубических метров, в том числе в качестве моторного топлива – до 2,3 миллиона кубических метров. Реализация мероприятий программы предполагает строительство объектов магистрального транспорта, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов, четырёх газораспределительных станций, комплекса производства сжиженного природного газа, автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. Предусматривается создание технической возможности подключения к сетям газораспределения почти 20 тысяч домовладений в 11 населенных пунктах региона, перевод на природный газ 28 котельных, 60 единиц автотранспортной техники. Программа начнет действовать с 1 января 2024 года и будет реализовываться с учетом ежегодного планирования и уточнения мероприятий по газоснабжению и газификации до 2033 года. Прогнозируемый объем финансирования всего периода реализации программы за счет средств областного и муниципального бюджетов – свыше 7,6 миллиарда рублей. Кроме того, предусмотрено финансирование со стороны единого оператора газификации. На сегодняшний день правительством Российской Федерации единым оператором в Иркутской области определено ООО "Газпром газификация". Постановлением рекомендуется единому оператору газификации и газораспределительным организациям Приангарья принять участие в реализации региональной программы газификации.
https://ria.ru/20231101/gaz-1906752637.html
https://ria.ru/20231107/shkoly-1907835807.html
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иркутская область, газпром, жкх
Иркутская область, Иркутская область, Газпром, ЖКХ
В Иркутской области утвердили программу газификации до 2033 года
Правительство Иркутской области утвердило программу газификации до 2033 года
ИРКУТСК, 9 ноя - РИА Новости. В Иркутской области правительством утверждена программа газификации ЖКХ и промышленных объектов на 2024-2033 годы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Иркутской области на 2024 – 2033 годы утверждена в Приангарье. Документ подписал председатель правительства региона Константин Зайцев", - говорится в сообщении.
Комплекс сжижения природного газа планируют построить в Иркутской области
Константин Зайцев отметил, что развитие газификации и газоснабжения – одно из приоритетных направлений социально-экономического развития Иркутской области. Программа предусматривает создание в регионе условий для обеспечения надежного газоснабжения, повышения уровня газификации и использования природного газа, в том числе в качестве газомоторного топлива. Планируется, что благодаря программе ежегодный объем потребляемого в регионе природного газа увеличится почти до 150 миллионов кубических метров, в том числе в качестве моторного топлива – до 2,3 миллиона кубических метров.
Реализация мероприятий программы предполагает строительство объектов магистрального транспорта, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов, четырёх газораспределительных станций, комплекса производства сжиженного природного газа, автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. Предусматривается создание технической возможности подключения к сетям газораспределения почти 20 тысяч домовладений в 11 населенных пунктах региона, перевод на природный газ 28 котельных, 60 единиц автотранспортной техники.
Программа начнет действовать с 1 января 2024 года и будет реализовываться с учетом ежегодного планирования и уточнения мероприятий по газоснабжению и газификации до 2033 года. Прогнозируемый объем финансирования всего периода реализации программы за счет средств областного и муниципального бюджетов – свыше 7,6 миллиарда рублей. Кроме того, предусмотрено финансирование со стороны единого оператора газификации.
На сегодняшний день правительством Российской Федерации единым оператором в Иркутской области определено ООО "Газпром
газификация". Постановлением рекомендуется единому оператору газификации и газораспределительным организациям Приангарья принять участие в реализации региональной программы газификации.
В Иркутской области до конца 2023 года завершат модернизацию девяти школ