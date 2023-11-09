https://ria.ru/20231109/frantsiya-1908310045.html

"Безумие". Во Франции предложили пойти на шокирующий ход из-за Зеленского

"Безумие". Во Франции предложили пойти на шокирующий ход из-за Зеленского - РИА Новости, 09.11.2023

"Безумие". Во Франции предложили пойти на шокирующий ход из-за Зеленского

Франция должна выйти из Европейского союза и отдать свое место Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T08:36

2023-11-09T08:36

2023-11-09T09:29

в мире

украина

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флориан филиппо

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Франция должна выйти из Европейского союза и отдать свое место Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!" — предложил политик.Он посчитал решение ЕС начать переговоры о вступлении нищей и подверженной коррупцией Украины "колоссальным безумием", которая только ухудшит положение дел в Евросоюзе."Пусть ЕС сам справляется с Украиной, а мы уйдем", — подытожил Филиппо.В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.

https://ria.ru/20231109/vybory-1908319100.html

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в мире, украина, франция, владимир зеленский, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, политика