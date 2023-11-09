"Безумие". Во Франции предложили пойти на шокирующий ход из-за Зеленского
Филиппо: Франция должна выйти из ЕС и отдать свое место Украине
© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Франция должна выйти из Европейского союза и отдать свое место Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
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"ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!" — предложил политик.
Он посчитал решение ЕС начать переговоры о вступлении нищей и подверженной коррупцией Украины "колоссальным безумием", которая только ухудшит положение дел в Евросоюзе.
"Пусть ЕС сам справляется с Украиной, а мы уйдем", — подытожил Филиппо.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.