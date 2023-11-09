Рейтинг@Mail.ru
"Безумие". Во Франции предложили пойти на шокирующий ход из-за Зеленского - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 09.11.2023 (обновлено: 09:29 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/frantsiya-1908310045.html
"Безумие". Во Франции предложили пойти на шокирующий ход из-за Зеленского
"Безумие". Во Франции предложили пойти на шокирующий ход из-за Зеленского - РИА Новости, 09.11.2023
"Безумие". Во Франции предложили пойти на шокирующий ход из-за Зеленского
Франция должна выйти из Европейского союза и отдать свое место Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:36
2023-11-09T09:29
в мире
украина
франция
владимир зеленский
флориан филиппо
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900736734_0:101:3026:1803_1920x0_80_0_0_142b9f8d9e4de609be7cc296cb8856b3.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Франция должна выйти из Европейского союза и отдать свое место Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.&quot;ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!&quot; — предложил политик.Он посчитал решение ЕС начать переговоры о вступлении нищей и подверженной коррупцией Украины "колоссальным безумием", которая только ухудшит положение дел в Евросоюзе."Пусть ЕС сам справляется с Украиной, а мы уйдем", — подытожил Филиппо.В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
https://ria.ru/20231109/vybory-1908319100.html
https://ria.ru/20231104/manevr-1907442806.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900736734_198:0:2887:2017_1920x0_80_0_0_fbe6bb43b4d0b07f4352426042a30f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, владимир зеленский, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, политика
В мире, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Политика
"Безумие". Во Франции предложили пойти на шокирующий ход из-за Зеленского

Филиппо: Франция должна выйти из ЕС и отдать свое место Украине

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Франция должна выйти из Европейского союза и отдать свое место Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!" — предложил политик.

Он посчитал решение ЕС начать переговоры о вступлении нищей и подверженной коррупцией Украины "колоссальным безумием", которая только ухудшит положение дел в Евросоюзе.
"Пусть ЕС сам справляется с Украиной, а мы уйдем", — подытожил Филиппо.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
"Это проблема": Украине предрекли катастрофу из-за решения Зеленского
09:28
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".

Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Это решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
"Одессу освободят". В США испугались маневра России на Украине
4 ноября, 15:26
 
В миреУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала