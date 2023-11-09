https://ria.ru/20231109/finansirovanie-1908472412.html

Руденя: Тверская область увеличила финансирование АПК на 30%

Руденя: Тверская область увеличила финансирование АПК на 30% - РИА Новости, 09.11.2023

Руденя: Тверская область увеличила финансирование АПК на 30%

Тверская область в 2023 году увеличила финансирование агропромышленного комплекса на 30%, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:56

2023-11-09T17:56

2023-11-09T17:56

тверская область

игорь руденя

финансирование

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ТВЕРЬ, 9 ноя - РИА Новости. Тверская область в 2023 году увеличила финансирование агропромышленного комплекса на 30%, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Как передает пресс-служба регионального правительства, глава региона в четверг провел встречу с руководителями ведущих предприятий агропромышленного комплекса Верхневолжья. Обсуждались итоги осенних полевых работ и основные направления развития АПК региона, эффективность действующих в Тверской области мер поддержки сельхозпроизводителей. "Наши ключевые и приоритетные вопросы – введение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, увеличение выпуска продукции сельского хозяйства в растениеводстве и животноводстве, укрепление кадрового состава. У нас с вами в регионе есть большие возможности по кооперации, привлечению инвестиций в отрасль, развитию уже действующих предприятий", - отметил Руденя. В 2023 году площадь посевных площадей в Тверской области увеличилась на три тысячи гектаров. По итогам уборочной кампании достигнута рекордная за последние 16 лет урожайность зерновых и зернобобовых культур для тверского региона. Если в 2007 году средняя урожайность зерновых и зернобобовых составляла 14,4 центнера с гектара, то 2023 году – уже 26,8 центнера с гектара, отметили в пресс-службе. Также удалось значительно увеличить сбор картофеля, объемы заготовки кормов и площадь озимого сева. Валовой сбор картофеля составил 336 тысяч тонн (126,7 % к аналогичному периоду прошлого года). Заготовлено 156,2 тысячи тонн сена, 198,2 тысячи тонн сенажа и 257,9 тысячи тонн силосной массы. Эти объемы позволяют обеспечить каждую условную голову скота 21,9 центнерами кормовых единиц, что на 12% больше запланированного объема. В 2023 году финансирование регионального АПК увеличено более чем на 30% к 2022 году. Введены новые и расширены действующие меры по стимулированию производства картофеля, овощей и молока, увеличены площади под посев озимых культур и на покупку сельскохозяйственной техники. Как отметил на встрече Руденя, рассматривается возможность увеличения объемов поддержки аграриев при кредитовании, что позволит снизить нагрузку на сельхозпредприятия.

https://ria.ru/20231108/nalogovye_lgoty-1908238127.html

https://ria.ru/20231102/stend-1906986449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, финансирование