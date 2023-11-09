https://ria.ru/20231109/evakuatsiya-1908485981.html

МИД сообщил о 300 несовершеннолетних россиянах, ждущих эвакуации из Газы

МИД сообщил о 300 несовершеннолетних россиянах, ждущих эвакуации из Газы - РИА Новости, 09.11.2023

МИД сообщил о 300 несовершеннолетних россиянах, ждущих эвакуации из Газы

Около трехсот несовершеннолетних россиян ожидают вывоза из сектора Газа, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:52

2023-11-09T18:52

2023-11-09T19:19

россия

мария захарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Около трехсот несовершеннолетних россиян ожидают вывоза из сектора Газа, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова."В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России", — написала она в Telegram-канале.По словам Захаровой, эти дети уже месяц находятся в условиях блокады.Ранее сегодня официальный представитель МИД сообщила, что Москву шокировало заявление посла Израиля о том, что для согласования списка россиян на эвакуацию из сектора Газа может потребоваться до двух недель. По ее словам, такая логика недопустима. Захарова добавила, что в России не понимают, почему процесс эвакуации ее граждан, несмотря на усилия Москвы, не могут разблокировать.Как заявил на прошлой неделе посол в Израиле Анатолий Викторов, в списках для выезда из сектора Газа числятся порядка 600 россиян. Он отметил, что Москва ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет провести эвакуацию через КПП "Рафах". Для проведения мероприятия направят российских дипломатов из Каира, а также задействуют автобусы и самолеты.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10,5 тысячи, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 200-250 человек.

https://ria.ru/20231109/pauzy-1908484407.html

https://ria.ru/20231109/izrail-1908354265.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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россия, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире