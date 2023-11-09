https://ria.ru/20231109/energodar-1908349714.html

Украинские войска атаковали подстанцию в Энергодаре беспилотниками

Украинские войска атаковали подстанцию в Энергодаре беспилотниками - РИА Новости, 09.11.2023

Украинские войска атаковали подстанцию в Энергодаре беспилотниками

Украинские войска атаковали беспилотниками подстанцию в городе Энергодар, в черте которого распложена Запорожская АЭС, сообщили власти города в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:20

2023-11-09T11:20

2023-11-09T11:29

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками подстанцию в городе Энергодар, в черте которого распложена Запорожская АЭС, сообщили власти города в Telegram-канале."Боевики ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру. Сегодня в 08.00 украинские террористы нанесли удар несколькими беспилотниками по подстанции "Луч". Атака была безуспешной. Целями киевского режима становятся объекты социально важной инфраструктуры города", - рассказали в городской администрации.

энергодар

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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс