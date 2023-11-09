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Украинские войска атаковали подстанцию в Энергодаре беспилотниками - РИА Новости, 09.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 09.11.2023 (обновлено: 11:29 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/energodar-1908349714.html
Украинские войска атаковали подстанцию в Энергодаре беспилотниками
Украинские войска атаковали подстанцию в Энергодаре беспилотниками - РИА Новости, 09.11.2023
Украинские войска атаковали подстанцию в Энергодаре беспилотниками
Украинские войска атаковали беспилотниками подстанцию в городе Энергодар, в черте которого распложена Запорожская АЭС, сообщили власти города в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:20
2023-11-09T11:29
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками подстанцию в городе Энергодар, в черте которого распложена Запорожская АЭС, сообщили власти города в Telegram-канале."Боевики ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру. Сегодня в 08.00 украинские террористы нанесли удар несколькими беспилотниками по подстанции "Луч". Атака была безуспешной. Целями киевского режима становятся объекты социально важной инфраструктуры города", - рассказали в городской администрации.
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энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Украинские войска атаковали подстанцию в Энергодаре беспилотниками

Власти Энергодара: ВСУ нанесли удар по подстанции "Луч" беспилотниками

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками подстанцию в городе Энергодар, в черте которого распложена Запорожская АЭС, сообщили власти города в Telegram-канале.
"Боевики ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру. Сегодня в 08.00 украинские террористы нанесли удар несколькими беспилотниками по подстанции "Луч". Атака была безуспешной. Целями киевского режима становятся объекты социально важной инфраструктуры города", - рассказали в городской администрации.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 ноября, 17:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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