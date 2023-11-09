Эко против арта: вандалы Европы атакуют искусство
© AP Photo / Letzte Generation OesterreichАвстрийские активисты обрызгали черной жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда в Вене
© AP Photo / Letzte Generation Oesterreich
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. На Западе общественные активисты все чаще обращаются к откровенному вандализму. Ради того чтобы вызвать резонанс, они готовы на все. О громких атаках на произведения искусства и о том, кто за этим стоит, — в материале РИА Новости.
© Just Stop Oil/XАктивисты экологического движения Just Stop Oil разбивают молотками стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее
Активисты экологического движения Just Stop Oil разбивают молотками стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее
Орден супа и клея: вандальные акции Just Stop Oil
На днях разбили аварийными молотками защитное стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее. Полотно осматривают реставраторы, а вандалов задержали за порчу имущества.
Это активисты, участники экологического движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть"), требующего от правительства Великобритании не выдавать разрешения на разведку и добычу черного золота и газа.
© Фото : London, The National GalleryДиего Веласкес "Венера с зеркалом" (1648-1651)
© Фото : London, The National Gallery
Диего Веласкес "Венера с зеркалом" (1648-1651)
Шокируя окружающих, они рассказывают о своей борьбе во благо человечества, "во имя любви к истории, искусству и собственным семьям", снимают ролики и выкладывают в Сеть.
В марте 2022-го "экологи" напустили зеленого дыма перед дорожкой церемонии вручения наград Британской киноакадемии BAFTA. А недавно насыпали оранжевый крахмал на скелет динозавра в Музее естественной истории в Лондоне в знак протеста против изменения климата.
© Just Stop OilВандалы из британского экологического движения облили томатным супом картину ван Гога "Подсолнухи" в Лондонской национальной галерее
© Just Stop Oil
Вандалы из британского экологического движения облили томатным супом картину ван Гога "Подсолнухи" в Лондонской национальной галерее
В июне прошлого года участники движения приклеили себя к раме "Персиковых деревьев в цвету" Винсента Ван Гога в лондонской Галерее Курто, в июле — закрыли полотно Джона Констебла "Телега для сена" в Национальной галерее иллюстрацией с "апокалиптическим видением будущего". В октябре — вылили две банки томатного супа на "Подсолнухи" Ван Гога в Лондонской национальной галерее. Тогда шедевр спасло защитное стекло, а вандалов оштрафовали на пять тысяч фунтов стерлингов за порчу рамы.
Досталось и нынешнему королю Великобритании Карлу III. Год назад в лицо его восковой фигуры в Музее мадам Тюссо бросили торт, проиллюстрировав английскую идиому It's a piece of cake ("это кусок торта"), что значит "проще простого". Имелся в виду все тот же отказ от нефти.
© AFP 2023 / PHIL NIJHUISСотрудники полиции около галереи Мурицхейс после попытки вандализма над картиной Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой"
Сотрудники полиции около галереи Мурицхейс после попытки вандализма над картиной Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой"
Кроме того, активисты приклеили себя к картине Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в галерее "Мурицхейс" в Нидерландах.
Пример заразителен: аналогичные группы
Буквально через неделю после инцидента с супом в Лондоне участники движения Letzte Generation ("Последнее поколение") размазали картофельное пюре по картине Клода Моне "Стога сена" и приклеили себя к колонне в музее "Барберини" в Потсдаме.
© Фото : Tenzin Heatherbell/Letzte GenerationЭко-активисты приклеили себя к скелету динозавра в Берлине
Эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра в Берлине
Так они боролись с изменением климата. Потом приклеились к скелету динозавра возрастом 60 миллионов лет в Берлине. В Музее Леопольда в Вене плеснули нефть на полотно Густава Климта "Смерть и жизнь".
Члены итальянского подразделения "Последнего поколения" в римском Палаццо Бонапарте облили супом "Сеятеля" Ван Гога.
© Фото : Futuro Vegetal ~ Canal/TelegramЭкоактивистки из организации Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде
Экоактивистки из организации Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде
Активисты из Futuro Vegetal приклеились к картинам Франсиско Гойи "Маха одетая" и "Маха обнаженная" в испанском музее Прадо в Мадриде.
В соседней Португалии месяц назад члены организации Climаximo покрасили в красный полотно Пабло Пикассо "Женщина в кресле (метаморфоза)" в Музее современного искусства MAC/CCB. В Австралии экоактивисты приклеились к защитному стеклу картины "Резня в Корее" того же художника.
Не только ради климата: что еще движет вандалами
Надо сказать, что нынешние "экологи" — далеко не первые среди вандалов-активистов. Например, ту же "Венеру с зеркалом" в 1914-м порезала суфражистка Мэри Ричардсон: в знак протеста то ли против ареста своей соратницы, то ли объективизации женщин.
В России тоже случалось подобное. В 1985-м по политическим причинам облили и порезали ножом "Данаю" Рембрандта в Эрмитаже. В экспозицию она вернулась после реставрации — через 12 лет.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкДемонстрация повреждений картины И. Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее
Демонстрация повреждений картины И. Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее
На картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" первый раз напали еще в 1913-м. А в 2018-м посетитель Третьяковской галереи несколько раз ударил по защитному стеклу стойкой ограждения, порвав полотно в трех местах. Реставрация заняла четыре года. Вандала приговорили к двум с половиной годам колонии.
Другая вещь из собрания Третьяковки — "Три фигуры" Анны Лепорской — пострадала на выставке в екатеринбургском "Ельцин-центре" в январе 2021-го. Охранник пририсовал фигурам глаза шариковой ручкой, объяснив это тем, что принял картину за детский рисунок. Его наказали 180 часами принудительных работ, а также заставили проверяться у психиатра.
При этом Россия строже охраняет шедевры. Все музеи оборудованы специальными устройствами для выявления опасных предметов. Кроме того, и сами произведения искусства защищены датчиками, а некоторые — стеклами и сигнализацией.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИгорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Более сурово к вандалам и законодательство. За уничтожение или повреждение культурных ценностей — штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. А если речь идет об особо ценных объектах, то штраф — до пяти миллионов и тюрьма — до шести лет.