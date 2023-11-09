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Эко против арта: вандалы Европы атакуют искусство - РИА Новости, 09.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 09.11.2023 (обновлено: 08:12 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/ekoaktivisty-1907978487.html
Эко против арта: вандалы Европы атакуют искусство
Эко против арта: вандалы Европы атакуют искусство - РИА Новости, 09.11.2023
Эко против арта: вандалы Европы атакуют искусство
На Западе общественные активисты все чаще обращаются к откровенному вандализму. Ради того чтобы вызвать резонанс, они готовы на все. О громких атаках на... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:00
2023-11-09T08:12
культура
великобритания
лондон
нидерланды
винсент ван гог
карл iii
клод моне
лондонская национальная галерея
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. На Западе общественные активисты все чаще обращаются к откровенному вандализму. Ради того чтобы вызвать резонанс, они готовы на все. О громких атаках на произведения искусства и о том, кто за этим стоит, — в материале РИА Новости.Орден супа и клея: вандальные акции Just Stop OilНа днях разбили аварийными молотками защитное стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее. Полотно осматривают реставраторы, а вандалов задержали за порчу имущества.Это активисты, участники экологического движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть"), требующего от правительства Великобритании не выдавать разрешения на разведку и добычу черного золота и газа. Шокируя окружающих, они рассказывают о своей борьбе во благо человечества, "во имя любви к истории, искусству и собственным семьям", снимают ролики и выкладывают в Сеть.В марте 2022-го "экологи" напустили зеленого дыма перед дорожкой церемонии вручения наград Британской киноакадемии BAFTA. А недавно насыпали оранжевый крахмал на скелет динозавра в Музее естественной истории в Лондоне в знак протеста против изменения климата.В июне прошлого года участники движения приклеили себя к раме "Персиковых деревьев в цвету" Винсента Ван Гога в лондонской Галерее Курто, в июле — закрыли полотно Джона Констебла "Телега для сена" в Национальной галерее иллюстрацией с "апокалиптическим видением будущего". В октябре — вылили две банки томатного супа на "Подсолнухи" Ван Гога в Лондонской национальной галерее. Тогда шедевр спасло защитное стекло, а вандалов оштрафовали на пять тысяч фунтов стерлингов за порчу рамы.Досталось и нынешнему королю Великобритании Карлу III. Год назад в лицо его восковой фигуры в Музее мадам Тюссо бросили торт, проиллюстрировав английскую идиому It's a piece of cake ("это кусок торта"), что значит "проще простого". Имелся в виду все тот же отказ от нефти.Кроме того, активисты приклеили себя к картине Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в галерее "Мурицхейс" в Нидерландах.Пример заразителен: аналогичные группыБуквально через неделю после инцидента с супом в Лондоне участники движения Letzte Generation ("Последнее поколение") размазали картофельное пюре по картине Клода Моне "Стога сена" и приклеили себя к колонне в музее "Барберини" в Потсдаме. Так они боролись с изменением климата. Потом приклеились к скелету динозавра возрастом 60 миллионов лет в Берлине. В Музее Леопольда в Вене плеснули нефть на полотно Густава Климта "Смерть и жизнь".Члены итальянского подразделения "Последнего поколения" в римском Палаццо Бонапарте облили супом "Сеятеля" Ван Гога. Активисты из Futuro Vegetal приклеились к картинам Франсиско Гойи "Маха одетая" и "Маха обнаженная" в испанском музее Прадо в Мадриде. В соседней Португалии месяц назад члены организации Climаximo покрасили в красный полотно Пабло Пикассо "Женщина в кресле (метаморфоза)" в Музее современного искусства MAC/CCB. В Австралии экоактивисты приклеились к защитному стеклу картины "Резня в Корее" того же художника.Не только ради климата: что еще движет вандаламиНадо сказать, что нынешние "экологи" — далеко не первые среди вандалов-активистов. Например, ту же "Венеру с зеркалом" в 1914-м порезала суфражистка Мэри Ричардсон: в знак протеста то ли против ареста своей соратницы, то ли объективизации женщин.В России тоже случалось подобное. В 1985-м по политическим причинам облили и порезали ножом "Данаю" Рембрандта в Эрмитаже. В экспозицию она вернулась после реставрации — через 12 лет.На картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" первый раз напали еще в 1913-м. А в 2018-м посетитель Третьяковской галереи несколько раз ударил по защитному стеклу стойкой ограждения, порвав полотно в трех местах. Реставрация заняла четыре года. Вандала приговорили к двум с половиной годам колонии.Другая вещь из собрания Третьяковки — "Три фигуры" Анны Лепорской — пострадала на выставке в екатеринбургском "Ельцин-центре" в январе 2021-го. Охранник пририсовал фигурам глаза шариковой ручкой, объяснив это тем, что принял картину за детский рисунок. Его наказали 180 часами принудительных работ, а также заставили проверяться у психиатра.При этом Россия строже охраняет шедевры. Все музеи оборудованы специальными устройствами для выявления опасных предметов. Кроме того, и сами произведения искусства защищены датчиками, а некоторые — стеклами и сигнализацией. Более сурово к вандалам и законодательство. За уничтожение или повреждение культурных ценностей — штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. А если речь идет об особо ценных объектах, то штраф — до пяти миллионов и тюрьма — до шести лет.
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РИА Новости
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великобритания, лондон, нидерланды, винсент ван гог, карл iii, клод моне, лондонская национальная галерея, музей мадам тюссо, искусство, музеи
Культура, Великобритания, Лондон, Нидерланды, Винсент Ван Гог, Карл III, Клод Моне, Лондонская национальная галерея, Музей мадам Тюссо, Искусство, Музеи

Эко против арта: вандалы Европы атакуют искусство

© AP Photo / Letzte Generation OesterreichАвстрийские активисты обрызгали черной жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда в Вене
Австрийские активисты обрызгали черной жидкостью картину Густава Климта Смерть и жизнь в Музее Леопольда в Вене - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Letzte Generation Oesterreich
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. На Западе общественные активисты все чаще обращаются к откровенному вандализму. Ради того чтобы вызвать резонанс, они готовы на все. О громких атаках на произведения искусства и о том, кто за этим стоит, — в материале РИА Новости.
© Just Stop Oil/XАктивисты экологического движения Just Stop Oil разбивают молотками стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее
Активисты экологического движения Just Stop Oil разбивают молотками стекло картины Диего Веласкеса Венера с зеркалом в Лондонской национальной галерее
© Just Stop Oil/X
Активисты экологического движения Just Stop Oil разбивают молотками стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее

Орден супа и клея: вандальные акции Just Stop Oil

На днях разбили аварийными молотками защитное стекло картины Диего Веласкеса "Венера с зеркалом" в Лондонской национальной галерее. Полотно осматривают реставраторы, а вандалов задержали за порчу имущества.
Это активисты, участники экологического движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть"), требующего от правительства Великобритании не выдавать разрешения на разведку и добычу черного золота и газа.
© Фото : London, The National GalleryДиего Веласкес "Венера с зеркалом" (1648-1651)
Диего Веласкес Венера с зеркалом (1648—1651) - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : London, The National Gallery
Диего Веласкес "Венера с зеркалом" (1648-1651)
Шокируя окружающих, они рассказывают о своей борьбе во благо человечества, "во имя любви к истории, искусству и собственным семьям", снимают ролики и выкладывают в Сеть.
В марте 2022-го "экологи" напустили зеленого дыма перед дорожкой церемонии вручения наград Британской киноакадемии BAFTA. А недавно насыпали оранжевый крахмал на скелет динозавра в Музее естественной истории в Лондоне в знак протеста против изменения климата.
© Just Stop OilВандалы из британского экологического движения облили томатным супом картину ван Гога "Подсолнухи" в Лондонской национальной галерее
Вандалы из британского экологического движения облили томатным супом картину ван Гога Подсолнухи в лондонской Национальной галерее
© Just Stop Oil
Вандалы из британского экологического движения облили томатным супом картину ван Гога "Подсолнухи" в Лондонской национальной галерее
В июне прошлого года участники движения приклеили себя к раме "Персиковых деревьев в цвету" Винсента Ван Гога в лондонской Галерее Курто, в июле — закрыли полотно Джона Констебла "Телега для сена" в Национальной галерее иллюстрацией с "апокалиптическим видением будущего". В октябре — вылили две банки томатного супа на "Подсолнухи" Ван Гога в Лондонской национальной галерее. Тогда шедевр спасло защитное стекло, а вандалов оштрафовали на пять тысяч фунтов стерлингов за порчу рамы.
Досталось и нынешнему королю Великобритании Карлу III. Год назад в лицо его восковой фигуры в Музее мадам Тюссо бросили торт, проиллюстрировав английскую идиому It's a piece of cake ("это кусок торта"), что значит "проще простого". Имелся в виду все тот же отказ от нефти.
© AFP 2023 / PHIL NIJHUISСотрудники полиции около галереи Мурицхейс после попытки вандализма над картиной Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой"
Сотрудники полиции около галереи Мурицхейс после попытки вандализма над картиной Яна Вермеера Девушка с жемчужной сережкой - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / PHIL NIJHUIS
Сотрудники полиции около галереи Мурицхейс после попытки вандализма над картиной Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой"
Кроме того, активисты приклеили себя к картине Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" в галерее "Мурицхейс" в Нидерландах.

Пример заразителен: аналогичные группы

Буквально через неделю после инцидента с супом в Лондоне участники движения Letzte Generation ("Последнее поколение") размазали картофельное пюре по картине Клода Моне "Стога сена" и приклеили себя к колонне в музее "Барберини" в Потсдаме.
© Фото : Tenzin Heatherbell/Letzte GenerationЭко-активисты приклеили себя к скелету динозавра в Берлине
Эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Tenzin Heatherbell/Letzte Generation
Эко-активисты приклеили себя к скелету динозавра в Берлине
Так они боролись с изменением климата. Потом приклеились к скелету динозавра возрастом 60 миллионов лет в Берлине. В Музее Леопольда в Вене плеснули нефть на полотно Густава Климта "Смерть и жизнь".
Члены итальянского подразделения "Последнего поколения" в римском Палаццо Бонапарте облили супом "Сеятеля" Ван Гога.
© Фото : Futuro Vegetal ~ Canal/TelegramЭкоактивистки из организации Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде
Экоактивистки из организации Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Futuro Vegetal ~ Canal/Telegram
Экоактивистки из организации Futuro Vegetal приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде
Активисты из Futuro Vegetal приклеились к картинам Франсиско Гойи "Маха одетая" и "Маха обнаженная" в испанском музее Прадо в Мадриде.
В соседней Португалии месяц назад члены организации Climаximo покрасили в красный полотно Пабло Пикассо "Женщина в кресле (метаморфоза)" в Музее современного искусства MAC/CCB. В Австралии экоактивисты приклеились к защитному стеклу картины "Резня в Корее" того же художника.

Не только ради климата: что еще движет вандалами

© Фото : Public domainАрест Мэри Ричардсон
Арест Мэри Ричардсон - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Public domain
Арест Мэри Ричардсон
Надо сказать, что нынешние "экологи" — далеко не первые среди вандалов-активистов. Например, ту же "Венеру с зеркалом" в 1914-м порезала суфражистка Мэри Ричардсон: в знак протеста то ли против ареста своей соратницы, то ли объективизации женщин.
В России тоже случалось подобное. В 1985-м по политическим причинам облили и порезали ножом "Данаю" Рембрандта в Эрмитаже. В экспозицию она вернулась после реставрации — через 12 лет.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкДемонстрация повреждений картины И. Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее
Демонстрация повреждений картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Демонстрация повреждений картины И. Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее
На картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" первый раз напали еще в 1913-м. А в 2018-м посетитель Третьяковской галереи несколько раз ударил по защитному стеклу стойкой ограждения, порвав полотно в трех местах. Реставрация заняла четыре года. Вандала приговорили к двум с половиной годам колонии.
Другая вещь из собрания Третьяковки — "Три фигуры" Анны Лепорской — пострадала на выставке в екатеринбургском "Ельцин-центре" в январе 2021-го. Охранник пририсовал фигурам глаза шариковой ручкой, объяснив это тем, что принял картину за детский рисунок. Его наказали 180 часами принудительных работ, а также заставили проверяться у психиатра.
При этом Россия строже охраняет шедевры. Все музеи оборудованы специальными устройствами для выявления опасных предметов. Кроме того, и сами произведения искусства защищены датчиками, а некоторые — стеклами и сигнализацией.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИгорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г. в Третьяковской галерее, во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Более сурово к вандалам и законодательство. За уничтожение или повреждение культурных ценностей — штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. А если речь идет об особо ценных объектах, то штраф — до пяти миллионов и тюрьма — до шести лет.
Ремонт МХАТа имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Звук, волна и первый ярус: как продвигается ремонт во МХАТе имени Горького
7 ноября, 08:00
 
КультураВеликобританияЛондонНидерландыВинсент Ван ГогКарл IIIКлод МонеЛондонская национальная галереяМузей мадам ТюссоИскусствоМузеи
 
 
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