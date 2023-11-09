https://ria.ru/20231109/dolgostroy-1908433234.html

В Уфе завершено строительство самого большого долгостроя республики

В Уфе завершено строительство самого большого долгостроя республики - РИА Новости, 09.11.2023

В Уфе завершено строительство самого большого долгостроя республики

ГК "Садовое кольцо" завершило в Уфе строительство самого большого долгостроя Башкорстостана - ЖК "Белая река" в Кузнецовском затоне, сообщает девелопер. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:05

2023-11-09T17:05

2023-11-09T17:05

новости компаний - экономика

республика башкортостан

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обманутые дольщики в россии

долгострой

уфа

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ГК "Садовое кольцо" завершило в Уфе строительство самого большого долгостроя Башкорстостана - ЖК "Белая река" в Кузнецовском затоне, сообщает девелопер.Общая площадь ЖК составляет более 52 тысяч квадратных метров — это более 900 квартир. В ближайшие месяцы ключи от новых квартир получат 426 семей из секций В и Г. Первые 515 обманутых дольщиков секций А и Б получили свои квартиры в декабре 2020 года."ГК "Садовое кольцо" ответственно выполнила все взятые на себя обязательства по завершению строительства объектов для пострадавших граждан. Мы завершили строительство последнего ЖК, который группа компаний достраивала для обманутых дольщиков. Законные права на жилье восстановили более 1900 человек", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК "Садовое кольцо" Ильи Колунова.По информации министерства строительства и архитектуры Башкортостана, строительные работы в ЖК "Белая река" начались в ноябре 2014 года и должны были завершиться в 2017 году. В связи с финансовыми проблемами застройщик ГК "Госстрой" не выполнил свои обязательства перед участниками долевого строительства.В мае 2020 года при активном участии и контроле со стороны руководства Башкортостана и министерства строительства и архитектуры республики в проект вступила ГК "Садовое кольцо", которая взяла обязательства завершить строительство в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. В том же году ключи от 864 квартир получили 1021 дольщик в первых двух секциях ЖК "Белая река" и еще одном долгострое — двух секциях ЖК "Эрмитаж-Горсовет". В сентябре 2023 года инвестор ввел в эксплуатацию последние секции жилых комплексов "Эрмитаж-Горсовет" на улице Давлеткильдеева и ЖК "Дом на Ленина" в Советском районе Уфы - здесь своих квартир более пяти лет ждали 473 дольщика, которые сегодня начали получать ключи от своего жилья, говорится в сообщении ведомства.

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новости компаний - экономика, республика башкортостан, жилье, обманутые дольщики в россии, долгострой, уфа, общество