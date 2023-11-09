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Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в диктатуре - РИА Новости, 09.11.2023
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20:55 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/diktatura-1908514088.html
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в диктатуре
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в диктатуре - РИА Новости, 09.11.2023
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в диктатуре
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор, политическую партию которого объявили антиконституционной, обвинил руководство республики в установлении диктатуры. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:55
2023-11-09T20:55
в мире
молдавия
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор, политическую партию которого объявили антиконституционной, обвинил руководство республики в установлении диктатуры. Ранее Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "Граждане Молдавии терпели рост цен на газ в три раза, рост цены на свет, на продукты питания, на топливо, на хлеб, да практически на всё. Терпят до сих пор режим чрезвычайного положения, превращенный (президентом Майей) Санду и ее партией в режим диктатуры… Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры с Молдавией о вступлении в Евросоюз… Для простых жителей республики эти слова значат лишь, что глубину нашего с вами терпения этот диктаторский режим будет испытывать еще очень долго. До тех пор, пока мы не решим, что с нас хватит. Однажды, уверен, уже довольно скоро, этот момент настанет", – написал Шор в своем Telegram-канале. В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. В местных выборах не смогли принять участие представители оппозиционных политсил "Шор" (ранее она была признана неконституционной, а парламент наложил запрет членам партии избираться в ближайшие три-пять лет) и "Шанс". Последних сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители этой партии уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку политсила была лишена права на избрание без окончательного решения суда. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников. На прошлой неделе в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии.
https://ria.ru/20231106/ekspert-1907744339.html
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в мире, молдавия, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду
Оппозиционер Шор обвинил власти Молдавии в диктатуре

Молдавский оппозиционер Шор обвинил руководство в установлении диктатуры

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор, политическую партию которого объявили антиконституционной, обвинил руководство республики в установлении диктатуры.
Ранее Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Эксперт назвал причину поражения партии власти на выборах в Молдавии
6 ноября, 17:29
"Граждане Молдавии терпели рост цен на газ в три раза, рост цены на свет, на продукты питания, на топливо, на хлеб, да практически на всё. Терпят до сих пор режим чрезвычайного положения, превращенный (президентом Майей) Санду и ее партией в режим диктатуры… Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры с Молдавией о вступлении в Евросоюз… Для простых жителей республики эти слова значат лишь, что глубину нашего с вами терпения этот диктаторский режим будет испытывать еще очень долго. До тех пор, пока мы не решим, что с нас хватит. Однажды, уверен, уже довольно скоро, этот момент настанет", – написал Шор в своем Telegram-канале.
В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. В местных выборах не смогли принять участие представители оппозиционных политсил "Шор" (ранее она была признана неконституционной, а парламент наложил запрет членам партии избираться в ближайшие три-пять лет) и "Шанс". Последних сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители этой партии уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку политсила была лишена права на избрание без окончательного решения суда.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников. На прошлой неделе в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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В миреМолдавияИлан ШорМайя Санду
 
 
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