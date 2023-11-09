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Российские компании провели уже более 470 переговоров на CIIE в Шанхае - РИА Новости, 09.11.2023
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08:12 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/ciie-1908308312.html
Российские компании провели уже более 470 переговоров на CIIE в Шанхае
Российские компании провели уже более 470 переговоров на CIIE в Шанхае - РИА Новости, 09.11.2023
Российские компании провели уже более 470 переговоров на CIIE в Шанхае
Участники национальной экспозиции Made in Russia на Китайской международной выставке импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) за 3 дня провели... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:12
2023-11-09T08:12
шанхай
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Участники национальной экспозиции Made in Russia на Китайской международной выставке импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) за 3 дня провели более 470 переговоров, сообщает Российский экспортный центр (ВЗБ.РФ) в своем Telegram-канале "Новости российского экспорта". "Свою продукцию при поддержке Российского экспортного центра на CIIE, которая открылась в Шанхае 5 ноября, представляют 64 российские компании. Среди потенциальных партнеров - крупные дистрибьюторы, оптовые компании, интернет-магазины, торговые сети и представители местных деловых ассоциаций", - говорится в сообщении. Уже стали известны первые договоренности о сотрудничестве. Так, Калининградский янтарный комбинат представил на стенде Made in Russia свою продукцию и франшизу по открытию торговых точек для продажи изделий из балтийского самоцвета. Первый такой магазин может открыться в Гонконге. Площадь российской экспозиции на CIIE в 2023 году достигает 1700 квадратных метров - это в два раза больше, чем в 2022 году. Экспозиция расположена в 6 павильонах: "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары - сувенирные изделия", "Потребительские товары - косметика и бытовая химия", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и ИТ" и "Услуги". В частности, российские компании АПК представляют китайским партнерам кондитерские изделия и шоколад, масло, алкогольные и безалкогольные напитки известных марок и другие продукты питания. Гости выставки также могут оценить российскую косметику, БАДы, медицинскую продукцию и бытовую химию, а также сувенирные изделия из дерева, янтаря и бивня мамонта и многое другое. Также на стенде Made in Russia представлены отечественные высокотехнологичные решения для промышленности, программное обеспечение и услуги логистических компаний и туроператоров. Отдельное место в экспозиции занимает культура. Выставочные стенды Российского экспортного центра, Минпромторга России и транспортной группы Fesco объединены концепцией русской культуры, акцент сделан на шедеврах из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Во всех трех локациях транслируются дополняющие друг друга тематические видео о живописи, размещены интерактивные презентации. Так, например, посетители выставки могут увидеть сгенерированные искусственным интеллектом варианты картин русских художников и сравнить их с оригинальными изображениями, получить информацию об авторах. Совместное мероприятие РЭЦ, Fesco и Третьяковской галереи - часть трехстороннего сотрудничества в сфере креативных индустрий, соглашение о котором было подписано организациями на ПМЭФ-2023. CIIE продлится до 10 ноября. Помимо презентации продукции и b2b-переговоров, в насыщенную программу для участников экспозиции Made in Russia включены практико-ориентированные мероприятия с участием деловых кругов и органов власти Китая. Российский экспортный центр поддерживает участие отечественных компаний в выставке China International Import Expo с момента ее основания в 2018 году.
https://ria.ru/20231108/produktsiya-1908189454.html
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шанхай, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), бренд сделано в россии (made in russia)
Шанхай, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Российские компании провели уже более 470 переговоров на CIIE в Шанхае

© Фото : Новости российского экспорта/TelegramНациональная экспозиция Made in Russia в Шанхае на CIIE
Национальная экспозиция Made in Russia в Шанхае на CIIE - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Новости российского экспорта/Telegram
Национальная экспозиция Made in Russia в Шанхае на CIIE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Участники национальной экспозиции Made in Russia на Китайской международной выставке импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) за 3 дня провели более 470 переговоров, сообщает Российский экспортный центр (ВЗБ.РФ) в своем Telegram-канале "Новости российского экспорта".
"Свою продукцию при поддержке Российского экспортного центра на CIIE, которая открылась в Шанхае 5 ноября, представляют 64 российские компании. Среди потенциальных партнеров - крупные дистрибьюторы, оптовые компании, интернет-магазины, торговые сети и представители местных деловых ассоциаций", - говорится в сообщении.
Уже стали известны первые договоренности о сотрудничестве. Так, Калининградский янтарный комбинат представил на стенде Made in Russia свою продукцию и франшизу по открытию торговых точек для продажи изделий из балтийского самоцвета. Первый такой магазин может открыться в Гонконге.
Площадь российской экспозиции на CIIE в 2023 году достигает 1700 квадратных метров - это в два раза больше, чем в 2022 году. Экспозиция расположена в 6 павильонах: "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары - сувенирные изделия", "Потребительские товары - косметика и бытовая химия", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и ИТ" и "Услуги".
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В частности, российские компании АПК представляют китайским партнерам кондитерские изделия и шоколад, масло, алкогольные и безалкогольные напитки известных марок и другие продукты питания. Гости выставки также могут оценить российскую косметику, БАДы, медицинскую продукцию и бытовую химию, а также сувенирные изделия из дерева, янтаря и бивня мамонта и многое другое.
Также на стенде Made in Russia представлены отечественные высокотехнологичные решения для промышленности, программное обеспечение и услуги логистических компаний и туроператоров.
Отдельное место в экспозиции занимает культура. Выставочные стенды Российского экспортного центра, Минпромторга России и транспортной группы Fesco объединены концепцией русской культуры, акцент сделан на шедеврах из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Во всех трех локациях транслируются дополняющие друг друга тематические видео о живописи, размещены интерактивные презентации.
Так, например, посетители выставки могут увидеть сгенерированные искусственным интеллектом варианты картин русских художников и сравнить их с оригинальными изображениями, получить информацию об авторах. Совместное мероприятие РЭЦ, Fesco и Третьяковской галереи - часть трехстороннего сотрудничества в сфере креативных индустрий, соглашение о котором было подписано организациями на ПМЭФ-2023.
CIIE продлится до 10 ноября. Помимо презентации продукции и b2b-переговоров, в насыщенную программу для участников экспозиции Made in Russia включены практико-ориентированные мероприятия с участием деловых кругов и органов власти Китая.
Российский экспортный центр поддерживает участие отечественных компаний в выставке China International Import Expo с момента ее основания в 2018 году.
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ШанхайРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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