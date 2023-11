https://ria.ru/20231109/ciie-1908308312.html

Российские компании провели уже более 470 переговоров на CIIE в Шанхае

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Участники национальной экспозиции Made in Russia на Китайской международной выставке импортных товаров (China International Import Expo, CIIE) за 3 дня провели более 470 переговоров, сообщает Российский экспортный центр (ВЗБ.РФ) в своем Telegram-канале "Новости российского экспорта". "Свою продукцию при поддержке Российского экспортного центра на CIIE, которая открылась в Шанхае 5 ноября, представляют 64 российские компании. Среди потенциальных партнеров - крупные дистрибьюторы, оптовые компании, интернет-магазины, торговые сети и представители местных деловых ассоциаций", - говорится в сообщении. Уже стали известны первые договоренности о сотрудничестве. Так, Калининградский янтарный комбинат представил на стенде Made in Russia свою продукцию и франшизу по открытию торговых точек для продажи изделий из балтийского самоцвета. Первый такой магазин может открыться в Гонконге. Площадь российской экспозиции на CIIE в 2023 году достигает 1700 квадратных метров - это в два раза больше, чем в 2022 году. Экспозиция расположена в 6 павильонах: "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары - сувенирные изделия", "Потребительские товары - косметика и бытовая химия", "Медицина и здравоохранение", "Технологии и ИТ" и "Услуги". В частности, российские компании АПК представляют китайским партнерам кондитерские изделия и шоколад, масло, алкогольные и безалкогольные напитки известных марок и другие продукты питания. Гости выставки также могут оценить российскую косметику, БАДы, медицинскую продукцию и бытовую химию, а также сувенирные изделия из дерева, янтаря и бивня мамонта и многое другое. Также на стенде Made in Russia представлены отечественные высокотехнологичные решения для промышленности, программное обеспечение и услуги логистических компаний и туроператоров. Отдельное место в экспозиции занимает культура. Выставочные стенды Российского экспортного центра, Минпромторга России и транспортной группы Fesco объединены концепцией русской культуры, акцент сделан на шедеврах из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Во всех трех локациях транслируются дополняющие друг друга тематические видео о живописи, размещены интерактивные презентации. Так, например, посетители выставки могут увидеть сгенерированные искусственным интеллектом варианты картин русских художников и сравнить их с оригинальными изображениями, получить информацию об авторах. Совместное мероприятие РЭЦ, Fesco и Третьяковской галереи - часть трехстороннего сотрудничества в сфере креативных индустрий, соглашение о котором было подписано организациями на ПМЭФ-2023. CIIE продлится до 10 ноября. Помимо презентации продукции и b2b-переговоров, в насыщенную программу для участников экспозиции Made in Russia включены практико-ориентированные мероприятия с участием деловых кругов и органов власти Китая. Российский экспортный центр поддерживает участие отечественных компаний в выставке China International Import Expo с момента ее основания в 2018 году.

