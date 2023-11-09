https://ria.ru/20231109/bolgariya-1908374549.html

В МИД прокомментировали планы Болгарии по проверке храма подворья РПЦ

В МИД прокомментировали планы Болгарии по проверке храма подворья РПЦ - РИА Новости, 09.11.2023

В МИД прокомментировали планы Болгарии по проверке храма подворья РПЦ

Москва рассматривает планы Болгарии оспорить право собственности России на храм подворья РПЦ в Софии как открытое проявление враждебности и нарушение правовых... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:00

2023-11-09T13:00

2023-11-09T13:04

религия

россия

москва

болгария

русская православная церковь

религия

мария захарова

софия (город)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва рассматривает планы Болгарии оспорить право собственности России на храм подворья РПЦ в Софии как открытое проявление враждебности и нарушение правовых норм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее стало известно, что прокуратура Софии проверит законность передачи собственности храму подворья РПЦ в болгарской столице, известному как Русская церковь."Мы рассматриваем угрозу узурпации храма как открытое проявление враждебности, вопиющего попрания моральных устоев, правовых норм, включая обязательства Софии согласно договору о дружественных отношениях и сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Болгарией от 4 августа 1992 года", - сказала Захарова на брифинге.Она предупредила, что подобные незаконные действия в отношении собственности России влекут за собой ответственность.

https://ria.ru/20231104/zhurnalist-1907434159.html

https://ria.ru/20231017/deklaratsiya-1903461958.html

россия

москва

болгария

софия (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, болгария, русская православная церковь, религия, мария захарова, софия (город)