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В МИД прокомментировали планы Болгарии по проверке храма подворья РПЦ - РИА Новости, 09.11.2023
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Религия
 
13:00 09.11.2023 (обновлено: 13:04 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/bolgariya-1908374549.html
В МИД прокомментировали планы Болгарии по проверке храма подворья РПЦ
В МИД прокомментировали планы Болгарии по проверке храма подворья РПЦ - РИА Новости, 09.11.2023
В МИД прокомментировали планы Болгарии по проверке храма подворья РПЦ
Москва рассматривает планы Болгарии оспорить право собственности России на храм подворья РПЦ в Софии как открытое проявление враждебности и нарушение правовых... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:00
2023-11-09T13:04
религия
россия
москва
болгария
русская православная церковь
религия
мария захарова
софия (город)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва рассматривает планы Болгарии оспорить право собственности России на храм подворья РПЦ в Софии как открытое проявление враждебности и нарушение правовых норм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее стало известно, что прокуратура Софии проверит законность передачи собственности храму подворья РПЦ в болгарской столице, известному как Русская церковь."Мы рассматриваем угрозу узурпации храма как открытое проявление враждебности, вопиющего попрания моральных устоев, правовых норм, включая обязательства Софии согласно договору о дружественных отношениях и сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Болгарией от 4 августа 1992 года", - сказала Захарова на брифинге.Она предупредила, что подобные незаконные действия в отношении собственности России влекут за собой ответственность.
https://ria.ru/20231104/zhurnalist-1907434159.html
https://ria.ru/20231017/deklaratsiya-1903461958.html
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россия, москва, болгария, русская православная церковь, религия, мария захарова, софия (город)
Религия, Россия, Москва, Болгария, Русская православная церковь, Религия, Мария Захарова, София (город)
В МИД прокомментировали планы Болгарии по проверке храма подворья РПЦ

В МИД назвали планы Болгарии отнять храм подворья РПЦ проявлением враждебности

© NIKOLAY DOYCHINOVХрам Святителя Николая Чудотворца в Софии, Болгария
Храм Святителя Николая Чудотворца в Софии, Болгария
© NIKOLAY DOYCHINOV
Храм Святителя Николая Чудотворца в Софии, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва рассматривает планы Болгарии оспорить право собственности России на храм подворья РПЦ в Софии как открытое проявление враждебности и нарушение правовых норм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее стало известно, что прокуратура Софии проверит законность передачи собственности храму подворья РПЦ в болгарской столице, известному как Русская церковь.
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"Мы рассматриваем угрозу узурпации храма как открытое проявление враждебности, вопиющего попрания моральных устоев, правовых норм, включая обязательства Софии согласно договору о дружественных отношениях и сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Болгарией от 4 августа 1992 года", - сказала Захарова на брифинге.
Она предупредила, что подобные незаконные действия в отношении собственности России влекут за собой ответственность.
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РелигияРоссияМоскваБолгарияРусская православная церковьРелигияМария ЗахароваСофия (город)
 
 
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