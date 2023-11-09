https://ria.ru/20231109/bolgariya-1908374549.html
В МИД прокомментировали планы Болгарии по проверке храма подворья РПЦ
В МИД прокомментировали планы Болгарии по проверке храма подворья РПЦ - РИА Новости, 09.11.2023
В МИД прокомментировали планы Болгарии по проверке храма подворья РПЦ
Москва рассматривает планы Болгарии оспорить право собственности России на храм подворья РПЦ в Софии как открытое проявление враждебности и нарушение правовых... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:00
2023-11-09T13:00
2023-11-09T13:04
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русская православная церковь
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мария захарова
софия (город)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва рассматривает планы Болгарии оспорить право собственности России на храм подворья РПЦ в Софии как открытое проявление враждебности и нарушение правовых норм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее стало известно, что прокуратура Софии проверит законность передачи собственности храму подворья РПЦ в болгарской столице, известному как Русская церковь."Мы рассматриваем угрозу узурпации храма как открытое проявление враждебности, вопиющего попрания моральных устоев, правовых норм, включая обязательства Софии согласно договору о дружественных отношениях и сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Болгарией от 4 августа 1992 года", - сказала Захарова на брифинге.Она предупредила, что подобные незаконные действия в отношении собственности России влекут за собой ответственность.
https://ria.ru/20231104/zhurnalist-1907434159.html
https://ria.ru/20231017/deklaratsiya-1903461958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, болгария, русская православная церковь, религия, мария захарова, софия (город)
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В МИД прокомментировали планы Болгарии по проверке храма подворья РПЦ
В МИД назвали планы Болгарии отнять храм подворья РПЦ проявлением враждебности
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Москва рассматривает планы Болгарии оспорить право собственности России на храм подворья РПЦ в Софии как открытое проявление враждебности и нарушение правовых норм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее стало известно, что прокуратура Софии проверит законность передачи собственности храму подворья РПЦ в болгарской столице, известному как Русская церковь.
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"Мы рассматриваем угрозу узурпации храма как открытое проявление враждебности, вопиющего попрания моральных устоев, правовых норм, включая обязательства Софии согласно договору о дружественных отношениях и сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Болгарией от 4 августа 1992 года", - сказала Захарова на брифинге.
Она предупредила, что подобные незаконные действия в отношении собственности России влекут за собой ответственность.
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