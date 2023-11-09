https://ria.ru/20231109/bezopasnost-1908473967.html

Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля международную безопасность

Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля международную безопасность - РИА Новости, 09.11.2023

Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля международную безопасность

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви вопросы нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) в свете... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:53

2023-11-09T17:53

2023-11-09T18:00

израиль

в мире

россия

сергей рябков

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви вопросы нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) в свете заявлений израильского министра о ядерном оружии."Девятого ноября заместитель Министра иностранных дел России С.А. Рябков встретился с Послом Государства Израиль в Москве Александром Бен Цви. В ходе беседы основное внимание было уделено актуальным вопросам международной безопасности с упором на ситуацию в сфере контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ", - сообщило министерство иностранных дел России.Ранее министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху назвал сброс атомной бомбы на Газу "одной из возможностей" развития конфликта.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/nebenzya-1905272620.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, россия, сергей рябков, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году