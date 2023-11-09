https://ria.ru/20231109/bespilotniki-1908436201.html
ВМС США проводят эксперименты с запуском беспилотных подводных аппаратов
ВМС США проводят эксперименты с запуском беспилотных подводных аппаратов - РИА Новости, 09.11.2023
ВМС США проводят эксперименты с запуском беспилотных подводных аппаратов
ВМС США проводят эксперименты с запуском беспилотных подводных аппаратов, которые можно запускать с подводных лодок и возвращать назад на судно, сообщил... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:51
2023-11-09T15:51
2023-11-09T15:51
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВМС США проводят эксперименты с запуском беспилотных подводных аппаратов, которые можно запускать с подводных лодок и возвращать назад на судно, сообщил американский портал Defense News со ссылкой на контр-адмирала Роба Гоушера. Как рассказал порталу Гоушер, подводные силы Атлантического флота США уже провели операцию "Желтая мурена", в ходе которой испытали беспилотный аппарат Remus от американского оборонного подрядчика HII. Согласно Defense News, подводные силы Тихоокеанского флота США провели аналогичные учения "Крысиная ловушка", в ходе которых успешно запустили и извлекли из торпедного аппарата подводной лодки беспилотный подводный аппарат производства другой американской военно-промышленной компании L3Harris. "Мы очень близки тому, чтобы в 2024 году развернуть производство беспилотных подводных аппаратов, которые будут запускаться как торпеды и смогут возвращаться на судна", -рассказал порталу контр-адмирал. Как отметил портал Defense News, первоначальный вариант беспилотного подводного аппарата Razorback, привела к созданию системы, которую пришлось запускать и восстанавливать из специальной док-камеры, устанавливаемой на подводные лодки. Как отметил порталу Гоушер, разработка новых беспилотных подводных аппаратов позволит начать масштабную деятельность и разместить их на всех подводных лодках США.
https://ria.ru/20230921/shpionazh-1897835196.html
https://ria.ru/20231106/podlodka-1907657940.html
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сша
ВМС США проводят эксперименты с запуском беспилотных подводных аппаратов
DN: ВМС США проводят эксперименты с запуском подводных беспилотников с субмарин
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
ВМС США проводят эксперименты с запуском беспилотных подводных аппаратов, которые можно запускать с подводных лодок и возвращать назад на судно, сообщил американский портал Defense News
со ссылкой на контр-адмирала Роба Гоушера.
Как рассказал порталу Гоушер, подводные силы Атлантического флота США уже провели операцию "Желтая мурена", в ходе которой испытали беспилотный аппарат Remus от американского оборонного подрядчика HII. Согласно Defense News, подводные силы Тихоокеанского флота США провели аналогичные учения "Крысиная ловушка", в ходе которых успешно запустили и извлекли из торпедного аппарата подводной лодки беспилотный подводный аппарат производства другой американской военно-промышленной компании L3Harris.
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"Мы очень близки тому, чтобы в 2024 году развернуть производство беспилотных подводных аппаратов, которые будут запускаться как торпеды и смогут возвращаться на судна", -рассказал порталу контр-адмирал.
Как отметил портал Defense News, первоначальный вариант беспилотного подводного аппарата Razorback, привела к созданию системы, которую пришлось запускать и восстанавливать из специальной док-камеры, устанавливаемой на подводные лодки. Как отметил порталу Гоушер, разработка новых беспилотных подводных аппаратов позволит начать масштабную деятельность и разместить их на всех подводных лодках США.
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