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Байден планирует провести впечатляющую серию встреч на саммите АТЭС - РИА Новости, 09.11.2023
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19:31 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/bayden-1908495138.html
Байден планирует провести впечатляющую серию встреч на саммите АТЭС
Байден планирует провести впечатляющую серию встреч на саммите АТЭС - РИА Новости, 09.11.2023
Байден планирует провести впечатляющую серию встреч на саммите АТЭС
Президент США Джо Байден планирует проведение впечатляющей серии встреч на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:31
2023-11-09T19:31
в мире
сша
китай
джо байден
джон кирби
сан-франциско
саммит атэс
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует проведение впечатляющей серии встреч на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы планируем проведение президентом впечатляющего набора встреч в Сан-Франциско", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби отказался комментировать вероятность того, что Байдену придется отказаться от поездки на саммит АТЭС из-за новой угрозы приостановки работы правительства с 17 ноября в связи с отсутствием финансирования, заявив, что не станет спекулировать по этому поводу. АТЭС является международным объединением, нацеленным на содействие развитию торговли и инвестиций между экономиками стран-участниц. В него входят 20 государств, включая Россию, США и Китай, а также Гонконг, который, хоть и является частью КНР, выделяется в качестве отдельного участника объединения, увеличивая число членов до 21.
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в мире, сша, китай, джо байден, джон кирби, сан-франциско, саммит атэс
В мире, США, Китай, Джо Байден, Джон Кирби, Сан-Франциско, Саммит АТЭС
Байден планирует провести впечатляющую серию встреч на саммите АТЭС

Белый дом: Байден планирует проведение впечатляющей серии встреч на саммите АТЭС

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует проведение впечатляющей серии встреч на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы планируем проведение президентом впечатляющего набора встреч в Сан-Франциско", - сообщил он журналистам на брифинге.
Кирби отказался комментировать вероятность того, что Байдену придется отказаться от поездки на саммит АТЭС из-за новой угрозы приостановки работы правительства с 17 ноября в связи с отсутствием финансирования, заявив, что не станет спекулировать по этому поводу.
АТЭС является международным объединением, нацеленным на содействие развитию торговли и инвестиций между экономиками стран-участниц. В него входят 20 государств, включая Россию, США и Китай, а также Гонконг, который, хоть и является частью КНР, выделяется в качестве отдельного участника объединения, увеличивая число членов до 21.
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В миреСШАКитайДжо БайденДжон КирбиСан-ФранцискоСаммит АТЭС
 
 
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