https://ria.ru/20231109/bayden-1908495138.html
Байден планирует провести впечатляющую серию встреч на саммите АТЭС
Байден планирует провести впечатляющую серию встреч на саммите АТЭС - РИА Новости, 09.11.2023
Байден планирует провести впечатляющую серию встреч на саммите АТЭС
Президент США Джо Байден планирует проведение впечатляющей серии встреч на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T19:31
2023-11-09T19:31
2023-11-09T19:31
в мире
сша
китай
джо байден
джон кирби
сан-франциско
саммит атэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893260744_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2cd070441bdee88387397d044b47773.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует проведение впечатляющей серии встреч на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы планируем проведение президентом впечатляющего набора встреч в Сан-Франциско", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби отказался комментировать вероятность того, что Байдену придется отказаться от поездки на саммит АТЭС из-за новой угрозы приостановки работы правительства с 17 ноября в связи с отсутствием финансирования, заявив, что не станет спекулировать по этому поводу. АТЭС является международным объединением, нацеленным на содействие развитию торговли и инвестиций между экономиками стран-участниц. В него входят 20 государств, включая Россию, США и Китай, а также Гонконг, который, хоть и является частью КНР, выделяется в качестве отдельного участника объединения, увеличивая число членов до 21.
https://ria.ru/20231109/ates-1908425458.html
сша
китай
сан-франциско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893260744_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c7f4bfb709ea0d65a686edc981e8eb14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден, джон кирби, сан-франциско, саммит атэс
В мире, США, Китай, Джо Байден, Джон Кирби, Сан-Франциско, Саммит АТЭС
Байден планирует провести впечатляющую серию встреч на саммите АТЭС
Белый дом: Байден планирует проведение впечатляющей серии встреч на саммите АТЭС