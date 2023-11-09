https://ria.ru/20231109/bayden-1908495138.html

Байден планирует провести впечатляющую серию встреч на саммите АТЭС

Байден планирует провести впечатляющую серию встреч на саммите АТЭС - РИА Новости, 09.11.2023

Байден планирует провести впечатляющую серию встреч на саммите АТЭС

Президент США Джо Байден планирует проведение впечатляющей серии встреч на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:31

2023-11-09T19:31

2023-11-09T19:31

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сша

китай

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джон кирби

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саммит атэс

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует проведение впечатляющей серии встреч на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы планируем проведение президентом впечатляющего набора встреч в Сан-Франциско", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби отказался комментировать вероятность того, что Байдену придется отказаться от поездки на саммит АТЭС из-за новой угрозы приостановки работы правительства с 17 ноября в связи с отсутствием финансирования, заявив, что не станет спекулировать по этому поводу. АТЭС является международным объединением, нацеленным на содействие развитию торговли и инвестиций между экономиками стран-участниц. В него входят 20 государств, включая Россию, США и Китай, а также Гонконг, который, хоть и является частью КНР, выделяется в качестве отдельного участника объединения, увеличивая число членов до 21.

https://ria.ru/20231109/ates-1908425458.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, джо байден, джон кирби, сан-франциско, саммит атэс