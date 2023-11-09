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В Саратове проверят сообщение ребенке, высаженном из автобуса - РИА Новости, 09.11.2023
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13:12 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/avtobus-1908378757.html
В Саратове проверят сообщение ребенке, высаженном из автобуса
В Саратове проверят сообщение ребенке, высаженном из автобуса - РИА Новости, 09.11.2023
В Саратове проверят сообщение ребенке, высаженном из автобуса
Следователи в Саратове начали проверку по сообщению о том, что водитель автобуса в темное время суток высадил 12-летнего ребенка из-за проблем с оплатой картой, РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:12
2023-11-09T13:12
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове начали проверку по сообщению о том, что водитель автобуса в темное время суток высадил 12-летнего ребенка из-за проблем с оплатой картой, сообщает Информационный центр СК РФ в Telegram-канале. "В СМИ сообщается, что вечером 7 ноября текущего года в Саратове водитель пассажирского автобуса высадил из общественного транспорта 12-летнего мальчика, поскольку у него не прошла оплата через валидатор. В результате ребенку пришлось пешком добираться до дома в темное время суток. В СУСК России по Саратовской области начата процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Дмитрию Костину представить доклад о ходе проверки, а затем о ее результатах. "Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СК.
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове проверят сообщение ребенке, высаженном из автобуса

СК в Саратове проверит сообщение о 12-летнем ребенке, высаженном из автобуса

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове начали проверку по сообщению о том, что водитель автобуса в темное время суток высадил 12-летнего ребенка из-за проблем с оплатой картой, сообщает Информационный центр СК РФ в Telegram-канале.
"В СМИ сообщается, что вечером 7 ноября текущего года в Саратове водитель пассажирского автобуса высадил из общественного транспорта 12-летнего мальчика, поскольку у него не прошла оплата через валидатор. В результате ребенку пришлось пешком добираться до дома в темное время суток. В СУСК России по Саратовской области начата процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Дмитрию Костину представить доклад о ходе проверки, а затем о ее результатах.
"Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СК.
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ПроисшествияСаратовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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