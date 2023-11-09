https://ria.ru/20231109/avtobus-1908378757.html

В Саратове проверят сообщение ребенке, высаженном из автобуса

В Саратове проверят сообщение ребенке, высаженном из автобуса - РИА Новости, 09.11.2023

В Саратове проверят сообщение ребенке, высаженном из автобуса

Следователи в Саратове начали проверку по сообщению о том, что водитель автобуса в темное время суток высадил 12-летнего ребенка из-за проблем с оплатой картой, РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:12

2023-11-09T13:12

2023-11-09T13:12

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583600_746:422:3463:1950_1920x0_80_0_0_96d1de1aa7f5f99a621260bab01a3d7f.jpg

САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове начали проверку по сообщению о том, что водитель автобуса в темное время суток высадил 12-летнего ребенка из-за проблем с оплатой картой, сообщает Информационный центр СК РФ в Telegram-канале. "В СМИ сообщается, что вечером 7 ноября текущего года в Саратове водитель пассажирского автобуса высадил из общественного транспорта 12-летнего мальчика, поскольку у него не прошла оплата через валидатор. В результате ребенку пришлось пешком добираться до дома в темное время суток. В СУСК России по Саратовской области начата процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Дмитрию Костину представить доклад о ходе проверки, а затем о ее результатах. "Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СК.

https://ria.ru/20231031/avtobus-1906404789.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)