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В Саратове проверят сообщение ребенке, высаженном из автобуса
В Саратове проверят сообщение ребенке, высаженном из автобуса - РИА Новости, 09.11.2023
В Саратове проверят сообщение ребенке, высаженном из автобуса
Следователи в Саратове начали проверку по сообщению о том, что водитель автобуса в темное время суток высадил 12-летнего ребенка из-за проблем с оплатой картой, РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:12
2023-11-09T13:12
2023-11-09T13:12
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове начали проверку по сообщению о том, что водитель автобуса в темное время суток высадил 12-летнего ребенка из-за проблем с оплатой картой, сообщает Информационный центр СК РФ в Telegram-канале. "В СМИ сообщается, что вечером 7 ноября текущего года в Саратове водитель пассажирского автобуса высадил из общественного транспорта 12-летнего мальчика, поскольку у него не прошла оплата через валидатор. В результате ребенку пришлось пешком добираться до дома в темное время суток. В СУСК России по Саратовской области начата процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Дмитрию Костину представить доклад о ходе проверки, а затем о ее результатах. "Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СК.
https://ria.ru/20231031/avtobus-1906404789.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове проверят сообщение ребенке, высаженном из автобуса
СК в Саратове проверит сообщение о 12-летнем ребенке, высаженном из автобуса