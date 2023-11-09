https://ria.ru/20231109/alfa-bank-1908424463.html
ФАС завела еще одно дело против Альфа-банка из-за его рекламы
ФАС завела еще одно дело против Альфа-банка из-за его рекламы - РИА Новости, 09.11.2023
ФАС завела еще одно дело против Альфа-банка из-за его рекламы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, сообщила служба. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:20
2023-11-09T15:20
2023-11-09T15:20
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
альфа-банк
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, сообщила служба. "ФАС России возбудила в отношении АО "Альфа-Банк" дело по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф", - говорится в сообщении. При этом 1 ноября ФАС уже сообщала, что возбудила дело о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-банка, речь шла о рекламе бесплатной кредитной карты. По данным ФАС, в рекламном ролике, который транслировался в эфире одного из каналов, озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке кредита 4,5%. "При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объеме… Реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение", - указывается в сообщении. "Кроме того, в рекламе утверждалось, что "Альфа-банк – лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта Альфа-банк с продуктами других банков", - добавили в ФАС. Служба напомнила, что согласно закону, если реклама кредита или займа содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, в ней должны сообщаться и все остальные условия, определяющие полную стоимость продукта.
https://ria.ru/20231020/tsb-1904202637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, альфа-банк
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Альфа-банк
ФАС завела еще одно дело против Альфа-банка из-за его рекламы
ФАС завела еще одно дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, сообщила
служба.
"ФАС России возбудила в отношении АО "Альфа-Банк" дело по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф", - говорится в сообщении.
При этом 1 ноября ФАС уже сообщала, что возбудила дело о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-банка, речь шла о рекламе бесплатной кредитной карты.
По данным ФАС, в рекламном ролике, который транслировался в эфире одного из каналов, озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке кредита 4,5%. "При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объеме… Реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение", - указывается в сообщении.
ЦБ одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае
"Кроме того, в рекламе утверждалось, что "Альфа-банк – лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта Альфа-банк с продуктами других банков", - добавили в ФАС.
Служба напомнила, что согласно закону, если реклама кредита или займа содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, в ней должны сообщаться и все остальные условия, определяющие полную стоимость продукта.