Рейтинг@Mail.ru
ФАС завела еще одно дело против Альфа-банка из-за его рекламы - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/alfa-bank-1908424463.html
ФАС завела еще одно дело против Альфа-банка из-за его рекламы
ФАС завела еще одно дело против Альфа-банка из-за его рекламы - РИА Новости, 09.11.2023
ФАС завела еще одно дело против Альфа-банка из-за его рекламы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, сообщила служба. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:20
2023-11-09T15:20
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
альфа-банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741489_0:131:2852:1736_1920x0_80_0_0_f77f04cc86ebb84c080d87f30fbd0ccc.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, сообщила служба. "ФАС России возбудила в отношении АО "Альфа-Банк" дело по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф", - говорится в сообщении. При этом 1 ноября ФАС уже сообщала, что возбудила дело о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-банка, речь шла о рекламе бесплатной кредитной карты. По данным ФАС, в рекламном ролике, который транслировался в эфире одного из каналов, озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке кредита 4,5%. "При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объеме… Реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение", - указывается в сообщении. "Кроме того, в рекламе утверждалось, что "Альфа-банк – лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта Альфа-банк с продуктами других банков", - добавили в ФАС. Служба напомнила, что согласно закону, если реклама кредита или займа содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, в ней должны сообщаться и все остальные условия, определяющие полную стоимость продукта.
https://ria.ru/20231020/tsb-1904202637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741489_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_bcfacf8fed25d5b28876804b44209379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, альфа-банк
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Альфа-банк
ФАС завела еще одно дело против Альфа-банка из-за его рекламы

ФАС завела еще одно дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Альфа Банка
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип Альфа Банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, сообщила служба.
"ФАС России возбудила в отношении АО "Альфа-Банк" дело по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф", - говорится в сообщении.
При этом 1 ноября ФАС уже сообщала, что возбудила дело о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-банка, речь шла о рекламе бесплатной кредитной карты.
По данным ФАС, в рекламном ролике, который транслировался в эфире одного из каналов, озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке кредита 4,5%. "При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объеме… Реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение", - указывается в сообщении.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
ЦБ одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае
20 октября, 17:07
"Кроме того, в рекламе утверждалось, что "Альфа-банк – лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта Альфа-банк с продуктами других банков", - добавили в ФАС.
Служба напомнила, что согласно закону, если реклама кредита или займа содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, в ней должны сообщаться и все остальные условия, определяющие полную стоимость продукта.
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияАльфа-банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала