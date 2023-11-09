https://ria.ru/20231109/alfa-bank-1908424463.html

ФАС завела еще одно дело против Альфа-банка из-за его рекламы

ФАС завела еще одно дело против Альфа-банка из-за его рекламы - РИА Новости, 09.11.2023

ФАС завела еще одно дело против Альфа-банка из-за его рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, сообщила служба. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:20

2023-11-09T15:20

2023-11-09T15:20

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

альфа-банк

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, сообщила служба. "ФАС России возбудила в отношении АО "Альфа-Банк" дело по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф", - говорится в сообщении. При этом 1 ноября ФАС уже сообщала, что возбудила дело о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-банка, речь шла о рекламе бесплатной кредитной карты. По данным ФАС, в рекламном ролике, который транслировался в эфире одного из каналов, озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке кредита 4,5%. "При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объеме… Реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение", - указывается в сообщении. "Кроме того, в рекламе утверждалось, что "Альфа-банк – лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта Альфа-банк с продуктами других банков", - добавили в ФАС. Служба напомнила, что согласно закону, если реклама кредита или займа содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, в ней должны сообщаться и все остальные условия, определяющие полную стоимость продукта.

https://ria.ru/20231020/tsb-1904202637.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, альфа-банк