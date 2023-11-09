https://ria.ru/20231109/abkhaziya-1908310537.html

МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении диверсантов в республику

МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении диверсантов в республику - РИА Новости, 09.11.2023

МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении диверсантов в республику

Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась, сообщает МВД республики Sputnik Абхазия. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T08:47

2023-11-09T08:47

2023-11-09T09:02

абхазия

гулрыпшский район

безопасность

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СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась, сообщает МВД республики Sputnik Абхазия. В среду глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе. "Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась", - сообщило ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20231030/besporyadki-1906288004.html

абхазия

гулрыпшский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, гулрыпшский район, безопасность