https://ria.ru/20231109/abkhaziya-1908310537.html
МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении диверсантов в республику
МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении диверсантов в республику - РИА Новости, 09.11.2023
МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении диверсантов в республику
Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась, сообщает МВД республики Sputnik Абхазия. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:47
2023-11-09T08:47
2023-11-09T09:02
абхазия
гулрыпшский район
безопасность
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СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась, сообщает МВД республики Sputnik Абхазия. В среду глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе. "Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась", - сообщило ведомство.
https://radiosputnik.ria.ru/20231030/besporyadki-1906288004.html
абхазия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, гулрыпшский район, безопасность
Абхазия, Гулрыпшский район, Безопасность
МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении диверсантов в республику
МВД Абахии: информация о проникновении диверсантов в республикуне подтвердилась