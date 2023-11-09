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МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении диверсантов в республику - РИА Новости, 09.11.2023
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08:47 09.11.2023 (обновлено: 09:02 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/abkhaziya-1908310537.html
МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении диверсантов в республику
МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении диверсантов в республику - РИА Новости, 09.11.2023
МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении диверсантов в республику
Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась, сообщает МВД республики Sputnik Абхазия. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:47
2023-11-09T09:02
абхазия
гулрыпшский район
безопасность
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СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась, сообщает МВД республики Sputnik Абхазия. В среду глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе. "Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась", - сообщило ведомство.
https://radiosputnik.ria.ru/20231030/besporyadki-1906288004.html
абхазия
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абхазия, гулрыпшский район, безопасность
Абхазия, Гулрыпшский район, Безопасность
МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении диверсантов в республику

МВД Абахии: информация о проникновении диверсантов в республикуне подтвердилась

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 9 ноя - РИА Новости. Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась, сообщает МВД республики Sputnik Абхазия.
В среду глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил РИА Новости, что силовые структуры республики занимаются поисками вооруженных людей в горах в Гулрыпшском районе.
"Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась", - сообщило ведомство.
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"Диверсанты и негодяи": кто подстрекает россиян к беспорядкам
30 октября, 20:59
 
АбхазияГулрыпшский районБезопасность
 
 
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