https://ria.ru/20231108/zemletryasenie-1908136696.html

В Техасе произошло землетрясение

В Техасе произошло землетрясение - РИА Новости, 08.11.2023

В Техасе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в американском штате Техас у города Одесса, сообщает на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:45

2023-11-08T13:45

2023-11-08T13:45

в мире

техас

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

сша

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в американском штате Техас у города Одесса, сообщает на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 10.27 по времени UTC (13.27 мск) в 154 километрах к юго-западу от города Одесса с населением 118 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 8 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20231108/zemletryasenie-1908115181.html

техас

сша

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в мире, техас, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сша