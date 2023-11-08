https://ria.ru/20231108/zemletryasenie-1908136696.html
В Техасе произошло землетрясение
В Техасе произошло землетрясение - РИА Новости, 08.11.2023
В Техасе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в американском штате Техас у города Одесса, сообщает на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:45
2023-11-08T13:45
2023-11-08T13:45
в мире
техас
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в американском штате Техас у города Одесса, сообщает на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 10.27 по времени UTC (13.27 мск) в 154 километрах к юго-западу от города Одесса с населением 118 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 8 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20231108/zemletryasenie-1908115181.html
техас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сша
В мире, Техас, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), США
В Техасе произошло землетрясение
В Техасе у города Одесса произошло землетрясение магнитудой 5,2