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В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9 - РИА Новости, 08.11.2023
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08:10 08.11.2023 (обновлено: 08:45 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/zemletryasenie-1908069285.html
В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9
В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9 - РИА Новости, 08.11.2023
В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане недалеко от берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T08:10
2023-11-08T08:45
в мире
тихий океан
землетрясение
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане недалеко от берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 04.52 по времени UTC (07.52 мск) в 341 километре к юго-востоку от индонезийского города Амбон. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Система предупреждения о цунами США сообщила, что угрозы цунами в связи с землетрясением в Тихом океане нет.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, тихий океан, землетрясение
В мире, Тихий океан, Землетрясение
В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали в Тихом океане у побережья Индонезии

© РИА Новости / Михаил ЦыгановВолны
Волны - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Волны. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане недалеко от берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 04.52 по времени UTC (07.52 мск) в 341 километре к юго-востоку от индонезийского города Амбон. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Система предупреждения о цунами США сообщила, что угрозы цунами в связи с землетрясением в Тихом океане нет.
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В миреТихий океанЗемлетрясение
 
 
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