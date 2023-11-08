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В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9
В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9 - РИА Новости, 08.11.2023
В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане недалеко от берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T08:10
2023-11-08T08:10
2023-11-08T08:45
в мире
тихий океан
землетрясение
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане недалеко от берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 04.52 по времени UTC (07.52 мск) в 341 километре к юго-востоку от индонезийского города Амбон. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Система предупреждения о цунами США сообщила, что угрозы цунами в связи с землетрясением в Тихом океане нет.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тихий океан, землетрясение
В мире, Тихий океан, Землетрясение
В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9
Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали в Тихом океане у побережья Индонезии