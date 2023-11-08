https://ria.ru/20231108/zemletryasenie-1908069285.html

В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9

В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9 - РИА Новости, 08.11.2023

В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане недалеко от берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T08:10

2023-11-08T08:10

2023-11-08T08:45

в мире

тихий океан

землетрясение

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане недалеко от берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 04.52 по времени UTC (07.52 мск) в 341 километре к юго-востоку от индонезийского города Амбон. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Система предупреждения о цунами США сообщила, что угрозы цунами в связи с землетрясением в Тихом океане нет.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

тихий океан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тихий океан, землетрясение