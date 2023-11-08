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Зеленский не хочет выборов, поскольку не уверен в победе, считает эксперт - РИА Новости, 08.11.2023
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22:19 08.11.2023 (обновлено: 22:22 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908277093.html
Зеленский не хочет выборов, поскольку не уверен в победе, считает эксперт
Зеленский не хочет выборов, поскольку не уверен в победе, считает эксперт - РИА Новости, 08.11.2023
Зеленский не хочет выборов, поскольку не уверен в победе, считает эксперт
Владимир Зеленский не хочет проведения президентских выборов на Украине, поскольку не уверен в своей победе и знает, что его поддержка падает, заявил РИА... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T22:19
2023-11-08T22:22
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
страна.ua
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет проведения президентских выборов на Украине, поскольку не уверен в своей победе и знает, что его поддержка падает, заявил РИА Новости профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро. Зеленский накануне заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "не ко времени" и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины. "Это... не в его интересах, поскольку он далеко не уверен в победе", - сказал Петро. Он отметил, что, согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, уровень доверия к Зеленскому упал на 15% за последние полтора года. Петро добавил, что на Украине сложно представить справедливый выборный процесс, когда многие политические партии, включая крупнейшую оппозиционную, оказались под запретом. Кроме того, под руководством Зеленского национальные телеканалы должны транслировать "единую версию новостей", сказал Петро. "Это сделало невозможными серьезные политические дебаты и может объяснить, почему 70% украинцев теперь обращаются к альтернативным источникам информации", - подытожил он.
https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Зеленский не хочет выборов, поскольку не уверен в победе, считает эксперт

Американский эксперт: Зеленский не хочет выборов, поскольку не уверен в победе

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет проведения президентских выборов на Украине, поскольку не уверен в своей победе и знает, что его поддержка падает, заявил РИА Новости профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро.
Зеленский накануне заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "не ко времени" и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.
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"Это... не в его интересах, поскольку он далеко не уверен в победе", - сказал Петро.
Он отметил, что, согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, уровень доверия к Зеленскому упал на 15% за последние полтора года.
Петро добавил, что на Украине сложно представить справедливый выборный процесс, когда многие политические партии, включая крупнейшую оппозиционную, оказались под запретом.
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Кроме того, под руководством Зеленского национальные телеканалы должны транслировать "единую версию новостей", сказал Петро.
"Это сделало невозможными серьезные политические дебаты и может объяснить, почему 70% украинцев теперь обращаются к альтернативным источникам информации", - подытожил он.
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