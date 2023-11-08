https://ria.ru/20231108/zelenskiy-1908101744.html

Большие проблемы. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому

Большие проблемы. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 08.11.2023

Большие проблемы. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами из-за растущего недовольства на всех уровнях общества, пишет газета Washington Post."После РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:19

2023-11-08T11:19

2023-11-08T12:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами из-за растущего недовольства на всех уровнях общества, пишет газета Washington Post."После 20 месяцев тотальной войны в ранее непоколебимом национальном единстве Украины начинают проявляться общественные разногласия. Вопрос о тупиковой ситуации особенно чувствителен, поскольку местные чиновники опасаются, что это грозит попытками оказывать на них давление в переговорах с Россией ", — говорится в публикации. Причем разногласия усиливаются из-за перспектив "еще одной суровой зимы практически без надежды на какой-либо значительный прогресс на Южном фронте", отмечают авторы.По их мнению, из-за этих проблем правительству Зеленского становится все труднее убедить даже близких союзников в том, что нужно поставить еще больше оружия, денег и других ресурсов. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.При этом западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908089309.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908075856.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский