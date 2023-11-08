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Путин сообщил об изменениях в защите россиян от долговых нагрузок
Путин сообщил об изменениях в защите россиян от долговых нагрузок - РИА Новости, 09.11.2023
Путин сообщил об изменениях в защите россиян от долговых нагрузок
Президент России Владимир Путин сообщил об изменениях в защите граждан с долговой нагрузкой и попросил доложить о них, чтобы люди знали. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-08T19:40
2023-11-08T19:40
2023-11-09T06:23
владимир путин
общество
максим решетников
россия
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил об изменениях в защите граждан с долговой нагрузкой и попросил доложить о них, чтобы люди знали. На совещании с кабмином глава государства попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова начать с вопроса о защите граждан с высокой долговой нагрузкой. "Здесь есть некоторые изменения. И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан", - сказал Путин и попросил Решетников поподробнее об этом рассказать.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
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владимир путин, общество, максим решетников, россия
Владимир Путин, Общество, Максим Решетников, Россия
Путин сообщил об изменениях в защите россиян от долговых нагрузок
Путин сообщил об изменениях в защите россиян от долговой нагрузки