https://ria.ru/20231108/yamal-1908091239.html

Пятеро посетителей выставки-форума "Россия" выиграли путевки на Ямал

Пятеро посетителей выставки-форума "Россия" выиграли путевки на Ямал - РИА Новости, 08.11.2023

Пятеро посетителей выставки-форума "Россия" выиграли путевки на Ямал

Пятеро посетителей выставки-форума "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, выиграли путевки на Ямал, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:43

2023-11-08T10:43

2023-11-08T10:43

ямало-ненецкий автономный округ

москва

ямал

олег бурлаков

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САЛЕХАРД, 8 ноя - РИА Новости. Пятеро посетителей выставки-форума "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, выиграли путевки на Ямал, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "На ямальском стенде на ВНДХ в честь открытия масштабной выставки достижений разыграли первые путевки в регион. Их обладателей определили с помощью генератора случайных чисел среди 75 участников, которые успешно прошли квест-кроссворд. Итоги розыгрыша опубликованы в соцсетях окружного агентства по развитию туризма. Удача улыбнулась жителям Москвы: это Олег Бурлаков, Сергей Тихомиров, Сергей Мамонтов, Александр Ежаков и Виктор Пасичник", — говорится в сообщении. Каждый из победителей отправится в Салехард по первой в стране стоповер-программе в удобное для них время в 2024 году. Путевка включает перелет по 13 направлениям с остановкой в Салехарде, проживание в одной из лучших гостиниц города — "Юрибей", а также участие в церемонии пересечения полярного круга. В течение суток желающие смогут осмотреть старинный город, посетить музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского или Музей новейшей истории Ямала, окунуться в быт коренных народов и увидеть северных оленей на этностойбище или отправиться на Полярный Урал, уточняют власти. Для участия в розыгрыше требовалось пройти квест и разгадать кроссворд "Льдинка". Гости стенда наводили специальные светофильтры в форме льдинки на инсталляцию, где проявлялись символы-подсказки: национальные предметы быта, ямальские животные и рыбы. Выставка-форум "Россия" продлится до 12 апреля в Москве на ВДНХ. Ее участниками стали все субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны. Ямал подготовил насыщенную программу: помимо концертов региональных творческих коллективов, запланированы лекции и встречи амбассадоров с посетителями, мастер-классы и викторины для детей. На интерактивной площадке можно увидеть ямальские природные красоты, "добыть" нефть и газ, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20231105/yamal-1907548518.html

москва

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, ямал, олег бурлаков