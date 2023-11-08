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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 08.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Полтавской области. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T01:44
2023-11-08T01:44
2023-11-08T01:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Полтавской области. "В Миргородской громаде в Полтавской области раздались взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала "Суспiльне" ("Общественное"), который ссылается на местных жителей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
"Общественное": в Полтавской области произошли взрывы