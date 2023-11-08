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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 08.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Полтавской области. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T01:44

2023-11-08T01:44

2023-11-08T01:44

специальная военная операция на украине

в мире

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полтавская область

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Полтавской области. "В Миргородской громаде в Полтавской области раздались взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала "Суспiльне" ("Общественное"), который ссылается на местных жителей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

полтавская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы рф