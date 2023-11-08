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Мурашко заявил о росте числа онкологов в России - РИА Новости, 08.11.2023
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20:06 08.11.2023 (обновлено: 20:25 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/vrachi-1908255433.html
Мурашко заявил о росте числа онкологов в России
Мурашко заявил о росте числа онкологов в России - РИА Новости, 08.11.2023
Мурашко заявил о росте числа онкологов в России
Число онкологов, в том числе детских, за последние 4 года выросло в РФ более чем на 13%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:06
2023-11-08T20:25
общество
россия
здоровье - общество
михаил мурашко
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Число онкологов, в том числе детских, за последние 4 года выросло в РФ более чем на 13%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Без хорошо подготовленных кадров в этом направлении невозможно работать, количество онкологов, в том числе и детских, увеличилось более чем на 13%", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.Он добавил, что приходят также радиотерапевты, в том числе специалисты с подготовкой в технических вузах.
https://ria.ru/20231108/onkologiya-1908253868.html
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общество, россия, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Мурашко заявил о росте числа онкологов в России

Мурашко: в РФ число онкологов выросло на 13% за последние четыре года

© iStock.com / RidofranzДоктор показывает анализы пациентке
Доктор показывает анализы пациентке - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / Ridofranz
Доктор показывает анализы пациентке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Число онкологов, в том числе детских, за последние 4 года выросло в РФ более чем на 13%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Без хорошо подготовленных кадров в этом направлении невозможно работать, количество онкологов, в том числе и детских, увеличилось более чем на 13%", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Он добавил, что приходят также радиотерапевты, в том числе специалисты с подготовкой в технических вузах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин обсудил с правительством меры по борьбе с онкозаболеваниями
Вчера, 20:01
 
ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
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