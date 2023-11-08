https://ria.ru/20231108/vrachi-1908255433.html

Мурашко заявил о росте числа онкологов в России

Мурашко заявил о росте числа онкологов в России - РИА Новости, 08.11.2023

Мурашко заявил о росте числа онкологов в России

Число онкологов, в том числе детских, за последние 4 года выросло в РФ более чем на 13%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:06

2023-11-08T20:06

2023-11-08T20:25

общество

россия

здоровье - общество

михаил мурашко

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Число онкологов, в том числе детских, за последние 4 года выросло в РФ более чем на 13%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Без хорошо подготовленных кадров в этом направлении невозможно работать, количество онкологов, в том числе и детских, увеличилось более чем на 13%", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.Он добавил, что приходят также радиотерапевты, в том числе специалисты с подготовкой в технических вузах.

https://ria.ru/20231108/onkologiya-1908253868.html

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2023

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общество, россия, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин