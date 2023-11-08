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Власти Вологодчины расширят меры поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 08.11.2023
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Вологодская область
 
16:19 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/vologodchina-1908186135.html
Власти Вологодчины расширят меры поддержки бойцов СВО
Власти Вологодчины расширят меры поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 08.11.2023
Власти Вологодчины расширят меры поддержки бойцов СВО
Власти Вологодской области предоставят раненым в СВО и нуждающимся в уходе военнослужащим бесплатное социальное обслуживание на дому и в полустационаре,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:19
2023-11-08T16:19
вологодская область
георгий филимонов
поддержка
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ВОЛОГДА, 8 ноя - РИА Новости. Власти Вологодской области предоставят раненым в СВО и нуждающимся в уходе военнослужащим бесплатное социальное обслуживание на дому и в полустационаре, сообщила пресс-служба правительства региона. "Поддержка наших воинов – одна из приоритетных задач, которую я ставлю перед командой. Расширять меры поддержки необходимо: в регион возвращаются раненые бойцы, в их числе есть и те, кому требуется уход и реабилитация. Считаю, что эту помощь они должны получать бесплатно", – процитировала пресс-служба врио губернатора Георгия Филимонова. Изменения в действующем законодательстве позволят закрепить право раненых бойцов СВО на бесплатное оказание социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей. Если военнослужащий получит увечье или ранение, которое повлечет частичную или полную утрату способности к самообслуживанию, он сможет бесплатно получать социальные услуги на дому или на базе организации социального обслуживания. По словам Филимонова, новые меры поддержки, разработанные в соответствии с указом президента России, позволят обеспечивать долговременный уход на всех этапах лечения и реабилитации участников СВО. Проект поправок в областное законодательство уже одобрен на заседании регионального правительства и внесен на рассмотрение в законодательное собрание области в ближайшую сессию, сообщает пресс-служба.
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георгий филимонов, поддержка
Вологодская область, Георгий Филимонов, поддержка

Власти Вологодчины расширят меры поддержки бойцов СВО

© POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
© POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
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ВОЛОГДА, 8 ноя - РИА Новости. Власти Вологодской области предоставят раненым в СВО и нуждающимся в уходе военнослужащим бесплатное социальное обслуживание на дому и в полустационаре, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Поддержка наших воинов – одна из приоритетных задач, которую я ставлю перед командой. Расширять меры поддержки необходимо: в регион возвращаются раненые бойцы, в их числе есть и те, кому требуется уход и реабилитация. Считаю, что эту помощь они должны получать бесплатно", – процитировала пресс-служба врио губернатора Георгия Филимонова.
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Изменения в действующем законодательстве позволят закрепить право раненых бойцов СВО на бесплатное оказание социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей. Если военнослужащий получит увечье или ранение, которое повлечет частичную или полную утрату способности к самообслуживанию, он сможет бесплатно получать социальные услуги на дому или на базе организации социального обслуживания.
По словам Филимонова, новые меры поддержки, разработанные в соответствии с указом президента России, позволят обеспечивать долговременный уход на всех этапах лечения и реабилитации участников СВО.
Проект поправок в областное законодательство уже одобрен на заседании регионального правительства и внесен на рассмотрение в законодательное собрание области в ближайшую сессию, сообщает пресс-служба.
 
Вологодская областьГеоргий Филимоновподдержка
 
 
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