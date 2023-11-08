https://ria.ru/20231108/vodosnabzhenie-1908175531.html

Компания из ОЭЗ Москвы поставила изделия для водоснабжения Феодосии и Керчи

Компания из ОЭЗ Москвы поставила изделия для водоснабжения Феодосии и Керчи - РИА Новости, 08.11.2023

Компания из ОЭЗ Москвы поставила изделия для водоснабжения Феодосии и Керчи

Компания VDK (ВДК) произвела на территории ОЭЗ "Технополис Москва" магистральный насос и систему управления насосными станциями для перекачки строящейся системы РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:49

2023-11-08T15:49

2023-11-08T15:49

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

керчь

феодосия

владислав овчинский

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Компания VDK (ВДК) произвела на территории ОЭЗ "Технополис Москва" магистральный насос и систему управления насосными станциями для перекачки строящейся системы водоснабжения Феодосии и Керчи, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что для региона всегда было важно обеспечить города полуострова Крым надежным водоснабжением."В ОЭЗ "Технополис Москва" разработали магистральный насос и систему управления насосными станциями на строящуюся станцию водоснабжения Керчи и Феодосии. Установленная столичной компанией водоснабжающая инфраструктура позволит обеспечить водой более чем 218 000 человек, проживающих в этих городах", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Он уточнил, что компания предоставила гарантию на оборудование своего производства сроком на пять лет. Объем воды, который будет перекачиваться каждый день, достигает 300 000 кубических метров.В пресс-службе уточнили, что с помощью методов вычислительной гидродинамики и учитывая опыт лидирующих мировых производителей насоcного оборудования, были разработаны и поставлены на контроль гидравлические модели корпуса насоса и его рабочее колесо.Это позволило насосам данной серии обеспечивать высокий уровень гидравлического КПД на всех диапазонах рабочих характеристик. По информации производителей, на протяжении всего эксплуатационного срока безотказная работа насосных агрегатов будет обеспечена с помощью динамической балансировки вращающихся частей и подшипников с увеличенным ресурсом работы.Гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев пояснил, что с 2015 года компания работает на территории особой экономической зоны Москвы. За этот период было произведено и выпущено свыше 5000 единиц различного оборудования. В текущем году на предприятии увеличилось на 40% количество высокотехнологичных трудовых вакансий, таким образом превысив 100%."Площадь территории, арендуемой компанией, составляет около двух тысяч квадратных метров. Оборудование, аналогичное поставленному в Феодосию и Керчь, но со своими техническими особенностями, ранее было установлено в Ивановской области, где успешно зарекомендовало себя", – приводит пресс-служба слова Дегтева.По информации пресс-службы, число городов, в которые компания занимается поставкой своего оборудования, превышает 30. Помимо насосных систем предприятие занимается выпуском высокоточной продукцию для приготовления растворов реагентов, дозирования сухих и жидких веществ. Кроме того, компания выпускает статические смесители и электронные системы обеззараживания. Продукцию предприятия применяют в химической, нефтехимической, горнодобывающей, водоочистной и энергетической отраслях.В Москве созданы необходимые условия, которые позволяют крупным, малым и средним предприятиям комфортно развиваться. Промышленные площадки размещаются в Москве, что открывает доступ для инвесторов к крупным площадкам сбыта, большому перечню системной поддержки столицы и современной инфрасруктуре. Столичные бизнесмены могут использовать свыше 20 мер поддержки, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также был разработан ряд актикризисных инструментов.На территории ОЭЗ "Технополис Москва" работает льготный режим деятельности предпринимателей для инвесторов, и она является обладателем особого юридического статуса.Свыше 200 высокотехнологичных предприятий локализуется на данной территории, 93 из них являются обладателями статуса резидента, благодаря чему они получают весомые льготы. Свыше 275 гектаров занимает общая площадь шести площадок, на территории которых размещены высокотехнологичные предприятия: это "Микрон", "Руднево", "Алабушево", "МИЭТ", "Печатники", "Ангстрем".ОЭЗ "Технополис Москва" - лидер международных и национальных отраслевых рейтингов на протяжении уже нескольких лет.

https://ria.ru/20231108/sladosti-1908107838.html

https://ria.ru/20231107/reyting-1907834866.html

https://ria.ru/20231107/kabel-1907815393.html

москва

керчь

феодосия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, керчь, феодосия, владислав овчинский