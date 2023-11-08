https://ria.ru/20231108/vladivostok-1908084904.html

Во Владивостоке объявили штормовое предупреждение

Во Владивостоке объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 08.11.2023

Во Владивостоке объявили штормовое предупреждение

Специализированное штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях объявили во Владивостоке, сообщает мэрия города на сайте. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:08

2023-11-08T10:08

2023-11-08T14:16

происшествия

владивосток

примгидромет

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Специализированное штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях объявили во Владивостоке, сообщает мэрия города на сайте. Ранее Примгидромет сообщал, что новый циклон 9 ноября может принести ледяной дождь, мокрый снег и штормовой ветер в Приморье, где в понедельник прошли обильные осадки. "Специализированное штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях объявлено во Владивостоке...По прогнозам синоптиков, уже завтра утром в городе начнётся дождь. Может выпасть до 25 миллиметров осадков", - говорится в сообщении. Дорожные и коммунальные службы города приведены в состояние повышенной готовности, на дорогах откроют решетки на сетях ливневой канализации для более быстрого спуска воды. Жителей Владивостока просят воздержаться от парковки машин вблизи больших деревьев, рекламных и других малоустойчивых конструкций из-за прогнозируемого сильного ветра, информируют власти. "Ночью сильный юго-восточный ветер, температура воздуха останется на уровне сегодняшнего дня. Днём ветер поменяется на северо-западный, во второй половине усилится. Его порывы будут достигать 18 м/с. Максимальная температура в первой половине дня составит +4… +7 °C, затем станет понижаться", - говорится в сообщении со ссылкой на синоптиков. Позже в муниципалитете сообщили о продлении режима повышенной готовности во Владивостоке до 9.00 (2.00 мск) 11 ноября. "Решение о продлении принято на основе прогноза погоды, согласно которому завтра во Владивостоке ожидается сильный ветер и дождь", - уточнили в мэрии.В понедельник южный циклон накрыл Приморье: во Владивостоке затопило дороги, часть жителей города остались без света, в Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалило более 200 деревьев. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. По информации краевой прокуратуры, проблемы с электроснабжением коснулись порядка 100 тысяч жителей региона. В среду, 8 ноября, энергетики восстановили электроснабжение в большинстве населённых пунктов Приморья, оставшихся без света во время мощного циклона 6 ноября.

https://ria.ru/20231107/tsiklon-1907807467.html

https://ria.ru/20231107/magadan-1907815237.html

владивосток

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, примгидромет