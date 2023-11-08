https://ria.ru/20231108/vkontakte-1908165645.html
Фандом Фест ВКонтакте представил финальную программу
Фандом Фест ВКонтакте представил финальную программу - РИА Новости, 08.11.2023
Фандом Фест ВКонтакте представил финальную программу
Фандом Фест ВКонтакте 10, 11 и 12 ноября соберет гостей на московской площадке Main Stage. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:24
2023-11-08T15:24
2023-11-08T15:24
вконтакте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908164097_0:329:1500:1173_1920x0_80_0_0_f6a711f83f683ba5b5e04683c10adcb3.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Фандом Фест ВКонтакте 10, 11 и 12 ноября соберет гостей на московской площадке Main Stage. Первый день фестиваля пройдет под названием "Будет смешно", второй — "Будет дэбак", третий — "Будет на экранах". Каждый из них будет посвящен одному направлению: первый день — юмору и играм, второй — Азии, третий — кино и комиксам. Ключевые события фестиваля ждут зрителей на главной сцене и в "Фан-лектории", пообщаться с артистами они смогут в "Аллее авторов".Любители digital-игр, онлайн-турниров и игровых автоматов смогут побывать в зоне "Игры", где VK Play подготовит для них активности. Для фанатов настолок Hobby Games приготовит развлечения в зоне "Настолки". Зона "Гик-маркет" предложит гостям фанатский мерч, комиксы и настольные игры, "Фуд-маркет" угостит азиатской уличной едой. В зоне "Поп-проекты" посетители смогут посмотреть стенды по фандомам и киновселенным, в "Фан-встрече" — взять автографы и сделать фото с кинозвездами, блогерами, авторами комиксов.Ведущими главной сцены выступят музыкант Сергей Хоббит, стример Владимир Bratishkinoff, блогер Тема Вотерфорк и актер Дмитрий Чеботарев.Ведущими зоны "Фан-лекторий" — стендап-комик Чермен Качмазов, косплеер и блогер Марина Тинкер.В зоне "Аллея авторов" гости Фандом Феста смогут познакомиться с косплеерами, сценаристами и художниками и заказать у них скетч.Фандом Фест — первый фестиваль ВКонтакте, объединяющий поклонников разных направлений поп-культуры: косплееров, геймеров, любителей кино, k-pop, комиксов, аниме, видеоигр, киберспорта, дорам, вебтуна и digital-art. Подробная информация обо всех активностях фестиваля и его участниках доступна в официальном сообществе Фандом Феста.
https://ria.ru/20231025/vkontakte-1905199377.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908164097_0:188:1500:1313_1920x0_80_0_0_1598f37dca130e38eb42e32879089b3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Фандом Фест ВКонтакте 10, 11 и 12 ноября соберет гостей на московской площадке Main Stage.
Первый день фестиваля пройдет под названием "Будет смешно", второй — "Будет дэбак", третий — "Будет на экранах". Каждый из них будет посвящен одному направлению: первый день — юмору и играм, второй — Азии, третий — кино и комиксам. Ключевые события фестиваля ждут зрителей на главной сцене и в "Фан-лектории", пообщаться с артистами они смогут в "Аллее авторов".
Любители digital-игр, онлайн-турниров и игровых автоматов смогут побывать в зоне "Игры", где VK Play подготовит для них активности. Для фанатов настолок Hobby Games приготовит развлечения в зоне "Настолки". Зона "Гик-маркет" предложит гостям фанатский мерч, комиксы и настольные игры, "Фуд-маркет" угостит азиатской уличной едой. В зоне "Поп-проекты" посетители смогут посмотреть стенды по фандомам и киновселенным, в "Фан-встрече" — взять автографы и сделать фото с кинозвездами, блогерами, авторами комиксов.
ВКонтакте назвала хедлайнеров Фандом Феста
Ведущими главной сцены выступят музыкант Сергей Хоббит, стример Владимир Bratishkinoff, блогер Тема Вотерфорк и актер Дмитрий Чеботарев.
Ведущими зоны "Фан-лекторий" — стендап-комик Чермен Качмазов, косплеер и блогер Марина Тинкер.
В зоне "Аллея авторов" гости Фандом Феста смогут познакомиться с косплеерами, сценаристами и художниками и заказать у них скетч.
Фандом Фест — первый фестиваль ВКонтакте, объединяющий поклонников разных направлений поп-культуры: косплееров, геймеров, любителей кино, k-pop, комиксов, аниме, видеоигр, киберспорта, дорам, вебтуна и digital-art. Подробная информация обо всех активностях фестиваля и его участниках доступна в официальном сообществе Фандом Феста.