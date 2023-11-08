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Липецкие аграрии собрали рекордный урожай бобов сои - РИА Новости, 08.11.2023
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Липецкая область
 
10:49 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/urozhay-1908092125.html
Липецкие аграрии собрали рекордный урожай бобов сои
Липецкие аграрии собрали рекордный урожай бобов сои - РИА Новости, 08.11.2023
Липецкие аграрии собрали рекордный урожай бобов сои
Рекордные 330 тысяч тонн бобов сои в бункерном весе собрали липецкие земледельцы в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:49
2023-11-08T10:49
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Рекордные 330 тысяч тонн бобов сои в бункерном весе собрали липецкие земледельцы в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, на аналогичную дату прошлого года было получено 213 тысяч тонн. Всего в 2022 году было собрано 261,2 тысячи тонн. Результат в 330 тысяч тонн достигнут в Липецкой области впервые. Урожайность сои на 7 ноября составляет 24,4 центнера с гектара, что на 6,5% выше, чем на эту же дату 2022 года. Артамонов отметил, что в текущем году под сою отведены рекордные 150,9 тысячи гектаров. На данный момент осталось обмолотить чуть более 10% площадей. "Липецкие аграрии в очередной раз радуют отличными результатами. Хороший урожай – залог продовольственной безопасности региона и его экономической устойчивости", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие аграрии собрали рекордный урожай бобов сои

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Рекордные 330 тысяч тонн бобов сои в бункерном весе собрали липецкие земледельцы в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, на аналогичную дату прошлого года было получено 213 тысяч тонн. Всего в 2022 году было собрано 261,2 тысячи тонн. Результат в 330 тысяч тонн достигнут в Липецкой области впервые. Урожайность сои на 7 ноября составляет 24,4 центнера с гектара, что на 6,5% выше, чем на эту же дату 2022 года.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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Артамонов отметил, что в текущем году под сою отведены рекордные 150,9 тысячи гектаров. На данный момент осталось обмолотить чуть более 10% площадей.
"Липецкие аграрии в очередной раз радуют отличными результатами. Хороший урожай – залог продовольственной безопасности региона и его экономической устойчивости", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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