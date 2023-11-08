https://ria.ru/20231108/urozhay-1908092125.html

Липецкие аграрии собрали рекордный урожай бобов сои

Липецкие аграрии собрали рекордный урожай бобов сои - РИА Новости, 08.11.2023

Липецкие аграрии собрали рекордный урожай бобов сои

Рекордные 330 тысяч тонн бобов сои в бункерном весе собрали липецкие земледельцы в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:49

2023-11-08T10:49

2023-11-08T10:49

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Рекордные 330 тысяч тонн бобов сои в бункерном весе собрали липецкие земледельцы в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, на аналогичную дату прошлого года было получено 213 тысяч тонн. Всего в 2022 году было собрано 261,2 тысячи тонн. Результат в 330 тысяч тонн достигнут в Липецкой области впервые. Урожайность сои на 7 ноября составляет 24,4 центнера с гектара, что на 6,5% выше, чем на эту же дату 2022 года. Артамонов отметил, что в текущем году под сою отведены рекордные 150,9 тысячи гектаров. На данный момент осталось обмолотить чуть более 10% площадей. "Липецкие аграрии в очередной раз радуют отличными результатами. Хороший урожай – залог продовольственной безопасности региона и его экономической устойчивости", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231026/sotspodderzhka-1905451301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов