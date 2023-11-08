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Липецкие аграрии собрали рекордный урожай бобов сои
Липецкие аграрии собрали рекордный урожай бобов сои - РИА Новости, 08.11.2023
Липецкие аграрии собрали рекордный урожай бобов сои
Рекордные 330 тысяч тонн бобов сои в бункерном весе собрали липецкие земледельцы в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:49
2023-11-08T10:49
2023-11-08T10:49
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893074397_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ea83430560f28ccd8d4ce1a23c8c14d.jpg
ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Рекордные 330 тысяч тонн бобов сои в бункерном весе собрали липецкие земледельцы в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, на аналогичную дату прошлого года было получено 213 тысяч тонн. Всего в 2022 году было собрано 261,2 тысячи тонн. Результат в 330 тысяч тонн достигнут в Липецкой области впервые. Урожайность сои на 7 ноября составляет 24,4 центнера с гектара, что на 6,5% выше, чем на эту же дату 2022 года. Артамонов отметил, что в текущем году под сою отведены рекордные 150,9 тысячи гектаров. На данный момент осталось обмолотить чуть более 10% площадей. "Липецкие аграрии в очередной раз радуют отличными результатами. Хороший урожай – залог продовольственной безопасности региона и его экономической устойчивости", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231026/sotspodderzhka-1905451301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Рекордные 330 тысяч тонн бобов сои в бункерном весе собрали липецкие земледельцы в этом году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, на аналогичную дату прошлого года было получено 213 тысяч тонн. Всего в 2022 году было собрано 261,2 тысячи тонн. Результат в 330 тысяч тонн достигнут в Липецкой области
впервые. Урожайность сои на 7 ноября составляет 24,4 центнера с гектара, что на 6,5% выше, чем на эту же дату 2022 года.
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Артамонов отметил, что в текущем году под сою отведены рекордные 150,9 тысячи гектаров. На данный момент осталось обмолотить чуть более 10% площадей.
"Липецкие аграрии в очередной раз радуют отличными результатами. Хороший урожай – залог продовольственной безопасности региона и его экономической устойчивости", – сказал Артамонов.