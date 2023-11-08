https://ria.ru/20231108/ukraina-1908255706.html

В ЕП раскритиковали рекомендацию начать диалог о вступлении Украины в ЕС

В ЕП раскритиковали рекомендацию начать диалог о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 08.11.2023

В ЕП раскритиковали рекомендацию начать диалог о вступлении Украины в ЕС

В Еврокомиссии заявляют, что Украина готова к переговорам о вступлении в ЕС, в то время как на Украине отменяют выборы, отсутствует оппозиция, нет ни свободы... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:07

2023-11-08T20:07

2023-11-08T20:07

в мире

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урсула фон дер ляйен

шарль мишель

владимир зеленский

евросоюз

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ГААГА, 8 ноя - РИА Новости. В Еврокомиссии заявляют, что Украина готова к переговорам о вступлении в ЕС, в то время как на Украине отменяют выборы, отсутствует оппозиция, нет ни свободы СМИ, ни свободы вероисповедания, заявил депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD) Марсель де Грааф в соцсети X."Никаких выборов. Никакой оппозиции. Никакой свободы прессы. Никакой свободы вероисповедания. Работающие на фермах дети. Торговля детьми. Совершение военных преступлений. ЕС: "Да, Украина готова к переговорам о вступлении", - прокомментировал де Грааф в соцсети Х заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что Еврокомиссия готова начать диалог о вступлении Украины в ЕС. Ранее глава ЕК заявила, что Украина выполнила более 90% требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам фон дер Ляйен, Украина может выполнить остальные требования быстро и достичь цели - начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231108/frantsiya-1908062463.html

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в мире, украина, брюссель, молдавия, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, европарламент