На Украине заявили, что передали план по разрешению спора о нацменьшинствах
Стефанишина: Украина передала Венгрии план по разрешению спора о нацменьшинствах
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Киев передал Будапешту план по разрешению спора по поводу положения нацменьшинств на Украине, однако ответ пока не получен, сообщила в среду украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что Венгрия не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
"Мы передали им подробную дорожную карту, как мы видели решение вопросов, которые ставятся венгерским правительством. И я хочу обратить внимание, что Европейская комиссия в своем отчете подтвердила прогресс Украины, подтвердила, что права национальных меньшинств соответствуют Копенгагенским критериям, выдвигаемым странам-членам Евросоюза", - сказала Стефанишина в эфире телеканала "Рада".
Вице-спикер добавила, что Украина призывает Венгрию "дать обратную связь по предоставленным предложениям".
Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Формальное решение о начале переговорного процесса с Киевом и Кишиневом будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Европейский союз, в случае формального одобрения старта переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией 15 декабря этого года, может к марту 2024 года сформулировать и согласовать переговорные условия, при этом сам переговорный процесс о членстве стартует немедленно после принятия официального решения лидерами стран союза.