https://ria.ru/20231108/ukraina-1908254610.html

На Украине заявили, что передали план по разрешению спора о нацменьшинствах

На Украине заявили, что передали план по разрешению спора о нацменьшинствах - РИА Новости, 08.11.2023

На Украине заявили, что передали план по разрешению спора о нацменьшинствах

Киев передал Будапешту план по разрешению спора по поводу положения нацменьшинств на Украине, однако ответ пока не получен, сообщила в среду украинский... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:03

2023-11-08T20:03

2023-11-08T20:03

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украина

венгрия

киев

ольга стефанишина

петер сийярто

урсула фон дер ляйен

совет европы

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Киев передал Будапешту план по разрешению спора по поводу положения нацменьшинств на Украине, однако ответ пока не получен, сообщила в среду украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что Венгрия не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". "Мы передали им подробную дорожную карту, как мы видели решение вопросов, которые ставятся венгерским правительством. И я хочу обратить внимание, что Европейская комиссия в своем отчете подтвердила прогресс Украины, подтвердила, что права национальных меньшинств соответствуют Копенгагенским критериям, выдвигаемым странам-членам Евросоюза", - сказала Стефанишина в эфире телеканала "Рада". Вице-спикер добавила, что Украина призывает Венгрию "дать обратную связь по предоставленным предложениям". Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Формальное решение о начале переговорного процесса с Киевом и Кишиневом будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Европейский союз, в случае формального одобрения старта переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией 15 декабря этого года, может к марту 2024 года сформулировать и согласовать переговорные условия, при этом сам переговорный процесс о членстве стартует немедленно после принятия официального решения лидерами стран союза.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

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в мире, украина, венгрия, киев, ольга стефанишина, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, совет европы, еврокомиссия, евросоюз